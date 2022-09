La police de Campton Hills enquête sur une maison où une «grande quantité» de chats et de chiens ont été enlevés jeudi en raison de problèmes de santé publique.

Selon un communiqué de presse, des agents ont répondu à une maison située dans le pâté de maisons 3N800 de Town Hall Road. Eux et des travailleurs du district de protection contre les incendies d’Elburn et de la campagne, du bureau du shérif du comté de Kane et des associés des services supérieurs ont rencontré les résidents.

Le commandant de police de Campton Hills. Michael Ziegler a déclaré que la police avait reçu un appel anonyme jeudi matin d’une personne préoccupée par les personnes vivant dans la maison, disant qu’elle était sale et sale. Il n’y avait eu aucune plainte préalable concernant la maison, qui est en retrait d’une route bucolique à deux voies.

Les conditions étaient “moins propices à la vie” pour les personnes et les animaux, a-t-il déclaré.

Il y avait une grande quantité de déchets dans la maison, qui a été déclarée une situation de matières dangereuses en raison de la quantité d’excréments – chien, chat et humain – a-t-il dit.

Un couple et leurs trois enfants adultes ont été transportés dans les hôpitaux de Genève et d’Aurora. Les résidents étaient âgés de 40 à 70 ans et ont tous coopéré avec les autorités, a déclaré Ziegler.

Les animaux ont été emmenés au Kane County Animal Control pour y être soignés.

Les autorités ont retiré 30 chiens et 15 à 20 chats, a déclaré Ziegler, bien que certains chats se soient enfuis. Un hérisson de compagnie a également été retiré.

Le directeur exécutif du contrôle des animaux du comté de Kane, Brett Youngsteadt, a déclaré que les animaux resteront à l’installation de contrôle des animaux à Genève et seront examinés par le vétérinaire du comté.

“Nous nous concentrons sur l’obtention d’eux (les résidents) de l’aide”, a déclaré Ziegler.