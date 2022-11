Résidents en soins de longue durée de la Colombie-Britannique, la famille a promis une plus grande contribution avec de nouveaux conseils – Kelowna Capital News

Grâce à la création de nouveaux conseils représentatifs et d’un comité provincial, les résidents des établissements de soins de longue durée de la Colombie-Britannique et les membres de leur famille disposeront bientôt de moyens plus solides pour faire entendre leur voix.

Le ministre de la Santé, Adrian Dix, a annoncé les changements jeudi 3 novembre, affirmant que l’objectif de la province est de remédier au manque de résidents des agences auxquels ont été confrontés les premières années de la pandémie de COVID-19.

“Il y a une dette due”, a déclaré Dix.

Il a déclaré que la plupart des 308 foyers de soins de longue durée de la Colombie-Britannique ont déjà des groupes de résidents, de membres de la famille et de défenseurs qui se réunissent régulièrement pour promouvoir leurs intérêts et leurs droits, connus sous le nom de conseils de résidents et de familles. Jeudi cependant, la province a annoncé la création de conseils régionaux, qui réuniront des représentants de conseils indépendants dans chaque autorité sanitaire pour permettre une collaboration accrue.

Des représentants de ces conseils régionaux participeront ensuite à un nouveau comité provincial, dirigé par le ministère de la Santé.

“Désormais, les personnes mêmes qui bénéficient réellement de soins de longue durée de près et personnellement auront une voix collective garantie sur les décisions politiques qui les concernent”, a déclaré Kim Slater, fondatrice des Family Councils of BC.

Mable Elmore, secrétaire parlementaire pour les services aux personnes âgées et les soins de longue durée, a déclaré qu’ils exigeraient en outre que les opérateurs de soins de longue durée se réunissent avec les conseils au moins deux fois par an. Cependant, les modifications apportées à la réglementation permettront également aux conseils de se réunir sans opérateurs s’ils le préfèrent. Quoi qu’il en soit, il appartiendra aux exploitants de foyers de soins de fournir un accès aux salles de réunion jusqu’à trois heures et à tout équipement requis.

Les réglementations concernant la réactivité des titulaires de permis de soins de longue durée changent également. À l’avenir, ils seront tenus de répondre par écrit à toutes les recommandations que les conseils leur soumettront. Les opérateurs et les titulaires de licence seront également tenus de partager toutes les informations du ministère de la Santé avec les conseils.

Les annonces de jeudi ne répondent à aucune exigence concernant les niveaux de dotation, qui était un sujet de grande préoccupation tout au long de la pandémie. En juillet, des chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique et la BC Care Providers Association ont publié un rapport demandant à la province de réévaluer les heures de soins que les résidents des établissements de soins de longue durée reçoivent par jour. La réglementation provinciale actuelle fixe ce nombre à 3,36 heures.

Les nouveaux conseils régionaux et le comité provincial offrent toutefois une nouvelle possibilité aux résidents et aux membres de leur famille de plaider en faveur de ces changements. Les deux commenceront à se rencontrer au printemps 2023.

