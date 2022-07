Résidents de Strands de fortes pluies et d’inondations éclair dans le Kentucky

M. Beshear a déclaré que la déclaration d’urgence “débloquerait des ressources” pour aider ceux qui avaient été touchés par les inondations. “Des dégâts matériels massifs” étaient attendus, avec des centaines de personnes susceptibles de perdre leur maison, a-t-il déclaré.

“Ce sera encore un autre événement dont il faudra non pas des mois, mais probablement des années pour que de nombreuses familles se reconstruisent et se remettent”, a-t-il déclaré.

Bien qu’une variété de facteurs contribuent aux inondations, les chercheurs s’attendent à ce que, à mesure que le climat se réchauffe, les crues soudaines augmentent et deviennent plus « éclatantes », ce qui signifie que leur durée se raccourcit à mesure que leur ampleur augmente. Les crues soudaines graves peuvent être plus dangereuses et destructrices.

Plus tôt cette semaine, des précipitations record ont inondé des parties de la région de Saint-Louis avec jusqu’à un pied de pluie qui a rapidement inondé les autoroutes et les quartiers. Une personne est décédée et environ 70 autres ont été secourues, ont indiqué les autorités. Plus d’une douzaine de maisons ont subi des “inondations importantes”, ont déclaré des responsables.