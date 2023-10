Resident Evil Village sur iOS est légitime. J’ai oublié que je ne jouais pas sur une console

Lors de l’événement de lancement de l’iPhone 15 le 12 septembre, Apple a révélé qu’une sélection de jeux offrant des performances similaires à celles d’une console sera destinée aux appareils iOS. L’un des jeux présentés était Resident Evil Village, et j’ai pu passer du temps avec ce jeu désormais « mobile ».

Resident Evil Village sur iOS est un spectacle remarquable à voir. Il est difficile de faire la différence entre jouer au jeu sur une console. Des textures précises des personnages aux effets d’éclairage et d’ombre, le jeu était aussi beau que lorsque je l’ai joué sur PlayStation 5 en 2021. Normalement, un jeu à gros budget de ce calibre sur un appareil iOS ne semble nulle part. presque la même qualité que sur une console.

J’ai joué à Resident Evil Village sur un iPad Pro de sixième génération alimenté par la puce M2 d’Apple. Selon Capcom, Village et Resident Evil 4 Remake peuvent être joués sur les iPhone 15 Pro et Max ainsi que sur les iPad équipés de puces M1 ou de génération ultérieure. Le jeu dispose de commandes à écran tactile très responsables, mais on m’a donné une manette Bluetooth Xbox, qui a bien fonctionné, même s’il y avait juste un soupçon de décalage.

À quoi ressemblent les commandes tactiles pendant la lecture. Capcom

Quant au jeu lui-même, il s’agit d’une version mobile parfaite de Resident Evil Village. Mon jeu s’est déroulé au début du jeu et n’a duré qu’environ 20 minutes, mais cela m’a donné le temps de voir les détails des personnages dans les cinématiques ainsi que de me lancer dans certains moments d’action. En jouant, j’ai dû me rappeler que je jouais sur un iPad et que je ne diffusais pas simplement le jeu sur quelque chose comme Xbox Game Pass ou GeForce Now.

Tout ce que j’ai vu dans cette version iPad de Village était tel que je m’en souvenais sur la console. Des détails des gros plans des lycans à la vision des empreintes de pas dans la neige pendant que je me promenais, je ne pouvais rien voir qui indiquerait clairement que je jouais à une version mobile du jeu.

Étant donné que les graphismes du jeu étaient comparables à ceux de la version console, j’ai vérifié les paramètres d’affichage dans le menu d’options et j’ai été surpris de voir l’étendue de la liste. La qualité du texte, les images par seconde, les ombres, l’éclairage, la floraison et d’autres options graphiques étaient disponibles pour aider à affiner les graphiques, quel que soit l’appareil sur lequel ils sont joués. Il sera intéressant de voir si l’iPhone 15 Pro pourra maximiser ces paramètres à la sortie du jeu ou si cela n’est possible qu’avec un iPad alimenté par une puce M2.

Resident Evil Village sort le 30 octobre au prix de 30 $ sur le Magasin d’applications et est déjà disponible en précommande. Capcom implémente une fonctionnalité de sauvegarde croisée pour ceux qui possèdent déjà la version Mac du jeu. Une partie du jeu sera également disponible gratuitement, semblable à une démo, où les personnes intéressées pourront découvrir le jeu par elles-mêmes avant de décider de l’acheter.