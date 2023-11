Resident Evil Village complet sur iPhone est une démo technologique captivante – mais difficile à recommander pour y jouer

Apple a pris de grandes mesures pour prendre en charge les jeux sur Mac au cours de l’année écoulée, avec des portages de Resident Evil Village et No Man’s Sky, ainsi que la couche de traduction Game Porting Toolkit qui permet aux Mac d’exécuter des jeux PC. Enfin, ces mesures commencent également à porter leurs fruits pour les appareils iOS et iPad OS beaucoup plus populaires d’Apple, avec le portage de RE Village pour les modèles d’iPhone 15 Pro et d’iPad basés sur M1 et M2.

Ce port promet une expérience de jeu complète, livrée d’une manière ou d’une autre sur un appareil qui peut tenir dans la paume de votre main. Aujourd’hui, nous allons évaluer Village sur le tout nouvel iPhone 15 Pro, pour voir à quel point cette magnifique vitrine de console et de PC se traduit par un gadget de poche. Est-ce une véritable bonne expérience, ou les concessions mobiles sont-elles tout simplement trop profondes ?

Je m’en voudrais de ne pas souligner dès le départ à quel point Resident Evil Village est incroyable sur l’iPhone. Il s’agit d’un effort visuel extrêmement abouti, très similaire aux versions consoles existantes du jeu, et les graphismes sont étonnants. Village est, sans exception, le titre mobile le plus beau que j’ai jamais vu. L’incroyable qualité des matériaux PBR et la densité environnementale se démarquent vraiment sur un écran de six pouces, sans coupures ni modifications évidentes par rapport à l’apparence du jeu sur des systèmes plus gourmands en énergie.



Voici l’analyse vidéo complète de Resident Evil Village sur iPhone.

C’est aussi pour une bonne raison, car Village est essentiellement une conversion directe de la version Mac, avec toutes les options disponibles dans cette version préservées pour iPhone. Il existe une gamme éblouissante de paramètres à explorer, tout comme un jeu PC, avec la possibilité d’augmenter ou de réduire l’expérience visuelle comme bon vous semble – alors plongeons-nous et voyons exactement ce qu’ils font dans la pratique. J’utilise un mélange de paramètres faibles et moyens à résolution maximale pour les tests suivants, à l’exception du paramètre en cours de modification.

La sélection la plus importante ici est MetalFX Upscaling, un upscaler temporel propre à Apple qui produit des résultats de type DLSS. Contrairement à la version Mac, le nombre de pixels de la version iPhone suggère une résolution d’environ 0,4x sur chaque axe plutôt que 0,5x, de sorte que l’image semble avoir une résolution interne légèrement inférieure par rapport à sa sortie finale. Par rapport au rendu en résolution native, il produit une image finale propre et détaillée, bien que légèrement douce. Comme les versions Mac et PC de Resident Evil Village avant lui, il n’est pas clair que le TAA sur iPhone fonctionne correctement, ce qui flatte un peu MetalFX. MetalFX continue cependant à avoir des problèmes de transparence, comme dans les branches d’arbres 2D ou la surface des rivières, vous pouvez donc souvent voir des fragmentations ou des images fantômes sur ce type d’éléments.

La performance est intéressante ici. En activant MetalFX en mode qualité, nous obtenons un gain d’environ 40 % en fréquence d’images, ce qui est plutôt faible. Sur Mac, nous avons constaté une augmentation des fréquences d’images d’environ 70 %, avec un facteur de mise à l’échelle plus conservateur. Cela suggère que le processus de suréchantillonnage est un peu plus lourd sur iPhone, un phénomène que nous observons également avec DLSS 2 sur les GPU Nvidia bas de gamme. Nous savons maintenant que l’upscaler temporel de MetalFX est basé sur l’apprentissage automatique et utilise le moteur neuronal de l’A17 Pro, mais il n’est pas clair si le GPU de spécification inférieure ou le moteur neuronal est principalement à blâmer. Même avec une amélioration réduite des performances, je pense toujours que la qualité MetalFX mérite d’être utilisée dans la plupart des cas, en particulier à des résolutions plus élevées.









Le paramètre le plus important à modifier est la reconstruction de l’image, MetalFX en mode qualité surpassant la résolution native et la combinaison TAA en termes de détails. Cependant, comme le montre l’image de droite dans cette séquence, MetalFX peut avoir quelques problèmes pour rendre les surfaces transparentes, comme la surface de cette rivière. | Crédit image : Fonderie numérique

Les autres sélections de qualité d’image ne sont pas aussi robustes. Les performances de MetalFX sont un upscaler spatial – pensez à FSR 1, mais un peu pire – qui a un traitement et une netteté des bords vraiment laids, et une mise à l’échelle à partir d’une résolution tout aussi basse. C’est juste un désastre en matière de qualité d’image. En termes de performances, nous obtenons cependant une énorme augmentation de la fréquence d’images, avec une augmentation d’environ 75 %, mais cela n’est toujours pas recommandé. Le rendu en damier est également disponible en changeant le mode de rendu en entrelacé, mais l’image souffre d’un alias excessif dans de nombreux contenus de jeu. Attendez-vous à une amélioration modeste, quoique appréciable, des performances de 25 % par rapport au rendu natif. Encore une fois, je pense que la qualité MetalFX est la meilleure option.

En dehors de la reconstruction d’image, les autres paramètres de l’iPhone, tels que le filtrage des textures, l’occlusion ambiante et les ombres, ont un impact minime sur les performances. n’ont pas beaucoup d’effet sur les performances. L’éclairage volumétrique semblait probablement un tueur de performances, mais lorsque j’ai essayé de le modifier, l’apparence de l’éclairage volumétrique est restée inchangée. Même lorsque j’ai modifié le paramètre sur “off”, puis quitté et redémarré l’application, j’ai toujours vu les mêmes effets volumétriques relativement haute résolution dans le jeu, donc cela peut ne pas fonctionner correctement.

L’augmentation de la qualité des textures, l’augmentation de la qualité des ombres et l’activation du cache d’ombres ont tous un impact assez important sur l’allocation de mémoire du jeu, comme indiqué par le menu des paramètres du jeu. Lorsque les trois sont réglés à leurs valeurs maximales, le jeu plante dans les 30 secondes suivant le jeu. Tous les appareils à écran tactile capables de jouer à Village – l’iPhone 15 Pro et les iPad basés sur M1/M2 – disposent d’au moins 8 Go de RAM, dont environ 6 Go sont disponibles pour les applications individuelles, mais je soupçonne que ce n’est pas suffisant pour gérer certaines de ces options haut de gamme.

Enfin, il existe un ensemble de paramètres visuels qui sont visiblement absents : le lancer de rayons. Malgré l’accélération matérielle RT de l’A17 Pro, Capcom n’a fourni aucune RT dans le jeu ici. C’est parfaitement compréhensible étant donné les spécifications matérielles limitées disponibles, mais cela aurait été un bonus intéressant à expérimenter.

Paramètre Recommandé Résolution d’écran 1952×900 Mise à l’échelle MetalFX Qualité La qualité de texture Moyen (0,5 Go) Qualité du filtre de texture Élevé (ANISO x4) Qualité du maillage Haut Occlusion ambiante FidelityFX CACAO Qualité d’éclairage volumétrique Faible Diffusion souterraine Sur La qualité de l’ombre Faible Ombres de contact, cache d’ombres, floraison, reflets, profondeur de champ Sur Bruit du film, distorsion de l’objectif Désactivé

Dans cet esprit, je recommanderais de s’en tenir à la combinaison de paramètres comme point de départ. Il s’agit de prescriptions de paramètres assez modérées, sélectionnant les options qui n’entraînent pas de pénalité de temps d’image et réduisant les options gourmandes en RAM avec un paramètre de résolution modéré.

Malheureusement, même avec ces paramètres légèrement optimisés, Village souffre de mauvaises performances sur l’iPhone 15 Pro. Cadre-les taux sont parfaitement respectables, mais cadre-fois sont partout, avec un crépitement sauvage d’images au rythme incohérent et un bégaiement laid qui rendent le jeu horrible à jouer. L’engagement d’un plafond de 30 ips produit un meilleur comportement, mais des problèmes de cadence d’image demeurent. Il existe également un plafond de 60 ips, mais l’iPhone semble être limité en termes de processeur, donc la réduction des paramètres ne produit pas suffisamment d’avantages en termes de performances pour rendre réalisable une mise à jour cohérente à 60 ips. Par conséquent, essayer d’obtenir un verrouillage à 30 ips – aussi ténu que cela puisse être – est la meilleure option.



Pour mettre ces performances en contexte, nous avons comparé l’iPhone 15 Pro à d’autres appareils mobiles capables d’exécuter le jeu avec des paramètres légèrement plus élevés.

L’ordinateur de poche de jeu Steam Deck de Valve semble être le concurrent le plus naturel et fonctionne environ 50 % plus rapidement dans la plupart des scènes malgré une résolution de 1080p 18 % supérieure à celle de l’iPhone 15. Bien sûr, ce n’est pas un combat tout à fait équitable, car le Deck consomme plusieurs fois la puissance d’un iPhone, avec son APU relativement costaud de 15 watts et sa configuration de refroidissement actif. Le processus de silicium 3 nm de l’A17 Pro porte ses fruits ici, contribuant à offrir des performances décentes même dans le boîtier mince et vitré de l’iPhone, même si les résultats finaux ne sont finalement pas si excellents.

Nous avons également un iPad Pro 2021 basé sur M1, qui devrait offrir beaucoup plus de fluidité. Malheureusement, nous ne pouvons pas nous rapprocher ici de la résolution de l’iPhone, nous obtenons donc environ 19 % de pixels en plus lorsque l’on prend en compte le format letterbox 16:9 sur l’iPad. L’iPad enregistre toujours des performances assez décentes ici, mais ce n’est pas transformateur.









Les comparaisons entre l’iPhone 15 Pro et Steam Deck révèlent que l’ordinateur de poche de Valve fonctionne environ 50 % plus rapidement dans la plupart des scènes, tandis que réduire les paramètres au minimum sur l’iPhone 15 Pro et l’iPad Pro M1 indique que nous sommes ici en grande partie goulots d’étranglement du processeur. | Crédit image : Fonderie numérique

Si nous réduisons les paramètres de l’iPhone et de l’iPad à leurs valeurs les plus basses pour isoler autant que possible les performances du processeur, le delta de performances se réduit considérablement. Cela suggère que les différentes configurations de processeur – deux cœurs de performance sur l’iPhone et quatre cœurs de performance sur l’iPad, tous deux dotés de quatre cœurs d’efficacité – n’ont pas beaucoup d’impact sur ce jeu en particulier. Et même si les performances liées au processeur semblent plutôt correctes ici, les domaines ultérieurs sollicitent beaucoup plus le système.

Enfin, nous avons un MacBook Pro 16 pouces 2021, dans sa configuration la plus haut de gamme avec la puce M1 Max. Cette machine offre environ quatre fois les performances de notre petit iPhone, même à une résolution plus élevée, ce qui est probablement normal compte tenu de ses 10 téraflops de calcul GPU et de son processeur à 10 cœurs raisonnablement cadencé.

Ce n’est pas une comparaison très juste, mais nous voyons jusqu’où Resident Evil Village peut évoluer avec un matériel supplémentaire tout en utilisant des architectures de puces et des API similaires. Village est un jeu parfaitement compétent sur les architectures Apple – mais le faire fonctionner correctement sur quelque chose d’aussi basse consommation qu’un iPhone peut nécessiter une attention particulière.