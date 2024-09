Resident Evil 2 rencontre Fallout dans un nouveau film d’horreur apocalyptique épique

Les fans de tout ce qui est post-apocalyptique peuvent s’attendre à cette prochaine sortie qui combine le meilleur de Resident Evil 2 et Fallout.

Alors qu’octobre approche à grands pas, il est presque temps de se plonger dans des titres effrayants et ce banger post-apocalyptique est parfait pour ces longues nuits sombres.

Découvrez la bande-annonce d’un Resident Evil remake ci-dessous !

Sortie prévue le 1er octobre, Aube de la terreur est un prochain jeu de survie zombie en monde ouvert développé par Kioop.

Situé dans une ville abandonnée et mise en quarantaine, les joueurs incarneront un étudiant abandonné pour avoir raté le convoi d’évacuation.

En faisant équipe avec d’autres camarades de classe abandonnés, vous devrez faire équipe avec d’autres survivants et défendre votre école et les uns les autres en attendant les secours.

Présentant une métropole abandonnée équipée d’installations publiques comprenant des hôpitaux, des stations de métro, des prisons et des écoles, vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour survivre et vous défendre.

Non seulement cela mais Aube de la terreur propose plusieurs cinématiques axées sur l’histoire et au fur et à mesure de votre progression, vous pourrez voir la tranquillité avant la chute ainsi que le monde maintenant qu’il a été envahi par les zombies.

Lorsque vous ne défendez pas votre école, vous devrez construire un camp en collectant des matériaux et en améliorant vos défenses car vous pouvez être attaqué à tout moment.

Cependant, vous devrez faire plus que combattre les zombies si vous souhaitez survivre, mais heureusement, vous pourrez planter de la nourriture dans les zones libres de votre camp ou même élever des poulets pour vous fournir des œufs.

De plus, l’excédent de nourriture peut être utilisé pour échanger avec d’autres survivants des matériaux indispensables.

Aube de la terreur est disponible sur PC, plus précisément sur Steam, dans quelques semaines seulement, alors ne le manquez pas si vous souhaitez découvrir les meilleures parties de Resident Evil et Fallout dans un seul gros package.