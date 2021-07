résident du Texas hospitalisé; risque d’épidémie faible

Un résident du Texas qui a récemment voyagé d’Afrique a été hospitalisé après avoir attrapé ce que le département d’État du Texas considère comme le premier cas de variole du singe dans l’État, un diagnostic qui survient 18 ans après la dernière épidémie de la maladie rare dans le pays.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis et d’autres responsables de la santé s’efforcent de retrouver les contacts de la personne afin d’aider à prévenir une autre épidémie de la maladie. Mais les responsables de la santé affirment que le risque pour le public est faible, en particulier parce que les précautions COVID-19 sur les vols de la personne ont probablement empêché le virus de se propager.

Le Monkeypox, qui provient de la même famille de virus que la variole, est une maladie rare qui provoque un syndrome grippal et un gonflement des ganglions lymphatiques, évoluant vers une éruption cutanée généralisée sur le visage et le corps, selon le CDC. La plupart des infections durent de deux à quatre semaines. Bien qu’il soit connu pour causer une infection bénigne, il peut devenir une maladie virale potentiellement grave.

Les gens peuvent attraper la variole du singe en entrant en contact avec des animaux ou des produits d’origine animale infectés, notamment en préparant du gibier sauvage ou en étant mordu ou griffé par un animal, selon le CDC. Les experts pensent que la transmission interhumaine de la variole du singe se produit principalement par de grosses gouttelettes respiratoires.

La plupart des épidémies de variole du singe se sont produites en Afrique, le premier cas humain ayant été enregistré en 1970 en République démocratique du Congo. Une épidémie de variole du singe s’est produite aux États-Unis en 2003, après que le virus se soit propagé des rongeurs africains importés aux chiens de prairie de compagnie, entraînant 47 cas signalés.

Le résident du Texas, dont l’identité restera anonyme pour protéger sa vie privée, a pris deux vols lors de son retour d’Afrique vers les États-Unis début juillet, selon un communiqué de presse du CDC : un de Lagos, Nigeria, à Atlanta, Géorgie, et un de Atlanta à Dallas, Texas.

Les personnes asymptomatiques ne peuvent pas transmettre le virus à d’autres, selon Dallas County Health and Human Services. Les passagers sur les vols portaient des masques faciaux à bord, ainsi qu’à l’aéroport en raison des protocoles COVID-19, diminuant la probabilité globale de propagation, selon le communiqué.

« Bien que rare, ce cas n’est pas un motif d’alarme et nous ne nous attendons à aucune menace pour le grand public », a déclaré le juge du comté de Dallas, Clay Jenkins, dans un communiqué. « Dallas County Health and Human Services travaille en étroite collaboration avec les fournisseurs locaux, ainsi qu’avec nos partenaires étatiques et fédéraux. »

Le résident du Texas est hospitalisé en isolement à Dallas pour empêcher une nouvelle propagation virale et est dans un état stable.

« Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le CDC et le DSHS et avons mené des entretiens avec le patient et les contacts proches qui ont été exposés », a déclaré le Dr Philip Huang, directeur des services de santé et sociaux du comté de Dallas. « Nous avons déterminé qu’il y a très peu de risques pour le grand public. C’est une autre démonstration de l’importance de maintenir une infrastructure de santé publique solide, car nous ne sommes qu’à un vol d’avion de toute maladie infectieuse mondiale. »