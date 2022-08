Résident de longue date de St. Charles dont on se souvient pour sa générosité – Shaw Local

Lorsqu’Edward Regole a célébré son 90e anniversaire en juin, les responsables de l’Académie Marmion sont passés chez lui à St. Charles pour lui donner une veste de lettre.

Le regard sur son visage est quelque chose que Kathleen Hausmann, directrice exécutive de l’avancement de la Marmion Academy, n’oubliera pas de si tôt.

“Ce fut absolument l’un des moments les plus émouvants de mon passage à Marmion”, a rappelé Hausman mercredi.

Regole, un généreux bienfaiteur de la Marmion Academy, est décédé lundi à son domicile. Les funérailles du résident et fermier de longue date de St. Charles auront lieu jeudi à 10 h 30 à l’église catholique St. John Neuman, 2900 E. Main St., St. Charles.

Regole, dont la famille possédait une grande partie des terres agricoles du côté est de St. Charles, est diplômé de la Marmion Academy en 1950 et a servi dans la marine américaine de 1955 à 1958. Il a fondé Regole’s Harvest Shoppe sur Kirk Road à St. Charles en 1963. Le l’entreprise portait le nom de famille jusqu’à ce qu’elle devienne Trellis Farm and Garden en 2009.

Une grande partie des terres agricoles de Regole abrite désormais des appartements, des magasins et d’autres développements du côté est de la ville. Regole et sa sœur, Vi, ont fait don de terres agricoles pour aider à financer divers projets à la Marmion Academy.

Trois installations de l’école portent le nom de Regole : la maison de campagne, le natatorium et le bâtiment des sciences. Regole et sa sœur ont fait don à l’école en l’honneur de leurs familles et à la mémoire de leurs parents, Gertrude et Maurice Regole Sr., qui ont fait don d’un terrain à l’église catholique St. John Neuman.

“Il a fait beaucoup pour honorer les personnes qui l’ont précédé et s’assurer qu’on se souviendra toujours d’eux”, a rappelé l’ancienne mairesse de St. Charles, Sue Klinkhamer.

Son soutien à la Marmion Academy est “intégré dans le tissu” du campus, a ajouté Hausmann.

“Son généreux soutien au fil des ans nous a permis d’apporter de multiples améliorations très percutantes à notre campus et à nos installations”, a-t-elle déclaré. «Il était un héros pour tant de gens dans sa vie; Marmon inclus.

“C’était un homme si cher”, a-t-elle ajouté. “Il va tellement nous manquer.”

Regole laisse dans le deuil deux fils, deux sœurs, un petit-fils et plusieurs nièces et neveux. Des contributions peuvent être faites à l’église catholique St. John Neuman ou à l’académie Marmion à la mémoire de Regole.

