Résident de longue date de Sandwich, propriétaire d’entreprise nommé trésorier de la ville – Shaw Local

Le maire de Sandwich, Todd Latham, a nommé Colanne Schwemlein au poste de trésorière de la ville.

L’échevin Rich Robinson, agissant en tant que maire par intérim en l’absence de Latham, a prêté serment à Schwemlein lors de la réunion du comité plénier du 13 juin.

L’ancien trésorier Pete Dell a démissionné après un an de service. Avant d’être nommé trésorier, Dell a été conseiller municipal pendant huit ans.

Schwemlein servira l’année restante du mandat de Dell et devra être élu pour rester trésorier en 2023.

Schwemlein, originaire de Yorkville, vit à Sandwich avec son mari depuis environ 30 ans et possède et exploite les services comptables et fiscaux de Colanne.

Le poste de trésorier est à temps partiel et Schwemlein a déclaré qu’elle n’avait pas un nombre d’heures fixe par semaine, mais qu’elle était chargée d’assister aux réunions du conseil, de gérer les investissements de la ville, de travailler sur le budget annuel et d’examiner les états financiers.

“J’apprends quelles sont mes responsabilités au fur et à mesure, et je les ferai au mieux de mes capacités”, a déclaré Schwemlein.

Schwemlein a auparavant été trésorier de plusieurs organisations, dont le Sandwich Opera House pendant trois ans.