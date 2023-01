Résident de Crystal Lake, un pompier d’Itasca décède à 34 ans après une bataille de plusieurs années contre le cancer – Shaw Local

Après avoir lutté contre le cancer pendant plusieurs années et mois après être rentré chez lui à Crystal Lake pour des soins palliatifs, le pompier Itasca Frank Nunez est décédé dimanche matin. Il avait 34 ans.

L’épouse de Nunez, Christina Nunez, a déclaré que Nunez avait passé ses dernières heures à “être Frank”. Il s’est réveillé plus tôt qu’elle, a fait la lessive et a fait rire tout le monde jusqu’à la fin, a-t-elle déclaré.

“J’ai l’impression que Frank a maintenu sa positivité”, a-t-elle déclaré. “Il n’était pas négatif. Il était tellement compatissant et a continué à penser à tout le monde.

Le décès a été annoncé par le syndicat Associated Firefighters of Illinois dimanche après-midi sur Twitter, et a été confirmé par des proches de Nunez.

“L’AFFI est attristée d’apprendre le décès de frère Frank Nunez”, ont déclaré les pompiers associés de l’Illinois dans le tweet. « Nos plus sincères condoléances vont à sa famille et aux confrères et consoeurs de sa section locale; Local 3461 des pompiers du service d’incendie d’Itasca.

Le district de protection contre les incendies d’Itasca a publié quelque chose de similaire dimanche.

“C’est avec le plus profond regret et la plus grande tristesse que nous annonçons le décès d’Itasca [firefighter] Frank Nunez … après une longue et courageuse bataille contre le cancer », a-t-il déclaré dans le post.

Frank Nunez, 34 ans, de Crystal Lake, est pompier du district de protection contre les incendies d’Itasca. Nunez a été emmené à son domicile pour des soins palliatifs le mardi 27 septembre 2022. (Avec l’aimable autorisation de l’hôpital Northwestern Memorial)

Au cours des derniers mois, les proches de Nunez l’ont décrit comme quelqu’un qui voulait faire une différence et quelqu’un qui attendait avec impatience chaque jour qui lui était donné.

Nunez a reçu un diagnostic d’une forme rare de cancer des tissus appelé sarcome synovial après avoir tenté en 2019 de trouver la cause d’une douleur dans le dos de sa jambe gauche, a déclaré la porte-parole de Northwestern Medicine, Jill Edgeworth, en septembre. La découverte l’a amené à recevoir un traitement de chimiothérapie, une radiothérapie et une intervention chirurgicale.

Le cancer est entré en rémission, pour revenir en 2021, ce qui a entraîné un séjour au Northwestern Memorial Hospital de Chicago. Pendant son séjour, ses collègues pompiers du district de protection contre les incendies d’Itasca se sont relayés à l’hôpital.

En septembre, Nunez a été emmené à son domicile de Crystal Lake pour des soins palliatifs, rentrant chez lui dans l’ambulance qu’il a occupée pendant quatre ans, ont déclaré des responsables. Ce sont les mêmes pompiers qui le surveillaient à l’hôpital qui l’ont ramené à la maison le 27 septembre.

Quand il a quitté l’hôpital, on lui a donné “des heures à des semaines”, a déclaré Christina. Il vécut encore près de quatre mois.

Les deux se sont mariés quelques jours plus tard après sa sortie de l’hôpital. Christina a commencé à sortir avec Nunez quelques mois seulement avant son diagnostic initial de cancer en 2019.

La cérémonie a eu lieu tôt le matin du 29 septembre, le meilleur ami de Nunez ayant officié pour l’occasion, a déclaré Christina en septembre. Ils se sont mariés devant quelques amis et membres de la famille à leur domicile.

Frank Nunez et Christina Patel de Crystal Lake se sont mariés à 0 h 29 le jeudi 29 septembre 2022. Nunez, un pompier d’Itasca, a un cancer en phase terminale. (Fourni par Amanda Armijo)

“Il y a tellement plus pour Frank que ce diagnostic dont je suis tombée amoureuse”, a-t-elle déclaré en septembre. “J’ai été honoré qu’il m’ait même choisi comme partenaire pour parcourir ce voyage avec lui.”

Le chef des pompiers d’Itasca, Jack Schneidwind, a déclaré que Nunez avait maintenu un excellent esprit pendant son traitement contre le cancer. Il a continué à travailler, se présentant tous les jours, bien qu’il se soit vu offrir autant de jours de congé qu’il le souhaitait ou en avait besoin.

«Il est arrivé avec une attitude formidable, voulant faire une différence pour les gens que nous servons. Et quand vous parlez de quelqu’un qui avait hâte de vivre chaque jour, c’était Frank », a déclaré Schneidwind.

Dans les mois qui ont suivi son arrivée à la maison, Nunez se promenait et parlait avec ses amis et sa famille, et a passé pas mal de temps dehors avant qu’il ne fasse froid, a déclaré Patel en novembre. Ils ont passé un « merveilleux Thanksgiving » avec leurs meilleurs amis.

Christina a déclaré que Nunez était resté occupé au cours de ses derniers mois, notamment en se rendant au match des Bears de Chicago le 6 novembre lorsqu’ils ont affronté les Dolphins de Miami. Il a même attrapé un t-shirt avec un pistolet à t-shirt. Il a entraîné leurs chiens avec Christina, planifié un mariage avec un ami et était là pour tout le monde.

“Il y a tellement de doux moments que nous avons partagés”, a-t-elle déclaré. “Nous avons eu beaucoup de souvenirs.”

Les visites pour Nunez auront lieu de midi à 20 heures vendredi au salon funéraire et crématoire familial Davenport du lac de Zurich, selon le site Web de Davenport. La messe aura lieu le samedi à 11 h avec une visite à partir de 9 h 30 avant la messe.