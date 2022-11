Résidences Les Floralies : une enquête québécoise allègue ‘des abus sous toutes leurs formes’

Un rapport commandé par le gouvernement sur les conditions dans deux foyers de soins de longue durée privés à Montréal a révélé des mauvais traitements généralisés envers les résidents des deux établissements.

Les résidences Floralies des arrondissements de Lachine et LaSalle ont été mises sous tutelle le 1er septembre en raison d’allégations de mauvais soins.

Un rapport d’un employé à la retraite du ministère de la Santé rendu public jeudi fait état d'”abus sous toutes leurs formes” dans les résidences, y compris la violence et la négligence de la part des employés et un manque de soins et de services.

Les résidents ont été trouvés avec des plaies non traitées, de la déshydratation et des signes de violence tels que des ecchymoses, et le rapport a révélé qu’il y avait peu de choses en place pour prévenir les chutes ou lutter contre les comportements liés à la démence.

L’enquêteur Michel Delamarre a également conclu que le manque de soins et de contrôle des infections a probablement aggravé une épidémie de streptocoque A l’été dernier qui a tué un total de six personnes.

La ministre des Aînés, Sonia Bélanger, a promis d’agir pour mettre en œuvre les 21 recommandations de Delamarre et améliorer la qualité des soins pour tous les résidents du réseau de soins de longue durée.

“Ce que nous avons vu aux Floralies n’était pas le traitement que nos aînés méritent”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Elle a déclaré que des changements étaient en cours dans tout le réseau, y compris l’ajout de plus d’inspecteurs, et a déclaré que son département assurerait le suivi pour s’assurer que les maisons sont conformes aux normes.

“Je ne tolèrerai aucune forme d’abus, en particulier lorsqu’il touche les personnes âgées”, a-t-elle ajouté.

Dans le rapport, daté du 7 octobre, Delamarre a constaté des problèmes généralisés dans la gestion des foyers, notamment un manque de personnel qualifié et un manque de coordination et de planification.

Les services professionnels étaient presque inexistants et l’établissement manquait de programmes et de politiques concernant “le soin des plaies, l’utilisation de moyens de contention, le suivi du poids, l’hydratation, les comportements liés à la démence, l’évaluation de la douleur ou les soins de fin de vie”, indique le rapport. .

Ses recommandations comprenaient la création d’un plan complet pour améliorer les soins, y compris assurer une dotation adéquate, ainsi qu’une collaboration plus étroite avec les résidents.

Il a suggéré que la province doit également clarifier les rôles et les responsabilités des autorités sanitaires locales et des résidences privées.

Bien que les maisons soient des propriétés privées, la moitié ou plus de leurs lits étaient occupés par des résidents couverts par une entente avec les autorités de santé publique.

Les parties de soins de longue durée des résidences ont été placées sous tutelle par les autorités sanitaires locales pendant 180 jours, à compter du 1er septembre, mais cela pourrait être prolongé si nécessaire, a indiqué la province.



