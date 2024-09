Résidences Hertogensite / David Chipperfield Architects

© Maxime Delvaux

© Maxime Delvaux

Description textuelle fournie par les architectes. Les résidences Hertogensite sont situées à la limite du centre médiéval de Louvain, une importante ville universitaire proche de Bruxelles. Le projet fait partie d’un plan directeur pour le réaménagement d’un ancien campus hospitalier qui séparait auparavant l’ouest de la ville du centre et contribuera ainsi à l’ouverture du site et à sa réintégration dans la ville environnante. Situé sur un site étroit entre un fragment de l’enceinte médiévale de la ville et un bras de la rivière Dyle, le développement est unique en ce qu’il combine plusieurs typologies résidentielles : une tour de 14 étages, neuf maisons de ville et un petit immeuble d’appartements, le tout réuni en un seul bâtiment.

© Maxime Delvaux

Plan du rez-de-chaussée

© Maxime Delvaux

Le projet réunit ces trois typologies en un tout cohérent en trouvant un langage architectural cohérent dans l’ensemble, défini par la taille d’une unité d’habitation et l’utilisation cohérente d’un revêtement en brique de couleur grise. Les maisons de ville et les appartements s’inscrivent dans le plan, soulignant leur caractère individuel. Dans la tour, chaque unité s’exprime en reflétant les balcons de l’appartement d’un étage à l’autre. Le résultat est un projet avec une forme sculpturale forte qui répond également à son environnement de manière essentielle. Alors que la tour active et surplombe un parc public au nord, les maisons de ville et les immeubles d’appartements définissent une rue parallèle au mur historique de la ville. Compte tenu de sa situation centrale dans le plan directeur, la tour deviendra un symbole de ce nouveau quartier, prenant place dans le skyline de Louvain.

Section

© Maxime Delvaux

La tour compte deux appartements par étage et est couronnée d’un penthouse. Les étages inférieurs sont en étroite connexion avec le nouveau parc, tandis que les étages supérieurs offrent une vue sur le centre de Louvain. De grands balcons, creusés dans la tour, profitent de ces vues tout en étant positionnés de manière à respecter l’intimité des maisons de ville au sud. Les maisons de ville s’échelonnent de trois étages sur la rue à quatre étages à l’arrière. Chacune dispose d’un jardin qui mène à un bras de la rivière Dyle qui a été découvert dans le cadre du plan directeur. L’immeuble d’appartements de quatre étages contient des appartements locatifs plus petits et remplit une fonction transitoire, reliant les maisons de ville à un bâtiment existant, ancrant davantage le nouveau développement dans le quartier.