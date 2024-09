Résidences Alaçatı Port 14 / Erginoglu et Çalışlar

© Cemal Emden

© Cemal Emden

Description textuelle fournie par les architectes. Situé à İzmir Alaçatı, le projet est la refonte d’une structure d’établissement touristique, dont la structure en béton armé avait déjà été construite, avec une fonction résidentielle.

© Cemal Emden

Plan du site et élévation

© Cemal Emden

Il y a quatre blocs au total sur le terrain de 25X120 m, dont le côté le plus court donne sur la mer à l’est. Deux de ces blocs comprennent des bâtiments de trois étages et les deux autres sont constitués de blocs séparés et indépendants. Situés sur un terrain en pente, les blocs sont reliés par deux escaliers ouverts et un système de couloir ouvert entre eux.

© Cemal Emden

Dans le cadre de la transition vers la fonction résidentielle, quatorze unités résidentielles ont été placées dans quatre blocs situés sur des élévations différentes. Pour permettre l’accès à l’air frais et à l’espace extérieur, des balcons en acier ont été ajoutés aux unités qui n’ont pas de jardin ou de terrasse. Des mezzanines ont été ajoutées aux étages supérieurs des blocs de trois étages, permettant l’utilisation de l’espace mansardé. La circulation entre les unités résidentielles situées dans quatre blocs distincts est facilitée par des annexes ajoutées au système de circulation ouvert existant et les espaces ouverts créés entre les blocs. Une piscine extérieure et un espace commun ont été ajoutés à la partie est du terrain, qui surplombe la baie d’Alaçatı.

© Cemal Emden

Élévation 1

© Cemal Emden

L’utilisation de couleurs pastel observée dans l’ensemble du projet a été poursuivie dans les balcons, les toits et les encadrements de fenêtres profonds. Sur les murs du jardin et au rez-de-chaussée du bâtiment, des pierres naturelles de différentes textures ont été choisies et une végétation locale comme des oliviers, des arbres Gulmohar et de la lavande a été plantée.