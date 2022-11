Résidences admissibles et impôts fonciers – Shaw Local

J’ai de bonnes nouvelles concernant les taxes foncières. Vous pourriez voir une diminution de votre facture d’impôt foncier l’année prochaine.

Depuis 2007, des centaines de propriétés dans le comté de McHenry ont été exonérées d’impôt, ne payant aucune taxe foncière. Ce n’est plus le cas. À compter du 23 mai 2022, n ° 35 Illinois Complied Statutes 200, sections 15-169, stipulent que « résidence qualifiée » désigne un bien immobilier d’une valeur d’évaluation égalisée (EAV) inférieure à 250 000 $ qui est la résidence principale d’un ancien combattant handicapé.

En d’autres termes, la propriété de tout résident qualifié supérieure à 250 000 $ EAV n’est plus exonérée de taxes foncières et doit payer la totalité du montant. Cela apporte des revenus indispensables à nos écoles, à la police, aux pompiers, aux bibliothèques et aux villages et réduit la juste part de chacun du fardeau de l’impôt foncier. Grâce aux demandes FOIA, cela a été confirmé par le comité de révision du bureau des évaluations du comté de McHenry.

Joseph Greenwood

Lac dans les collines