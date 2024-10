Résidence Westbrook / Architecture Alterstudio

© Casey Dunn

Description textuelle fournie par les architectes. La résidence Westbrook propose un modèle alternatif de construction dans la banlieue tentaculaire d’Austin, au Texas, d’après-guerre. Il s’adapte à l’évolution démographique de ce quartier autrefois modeste sans perdre son caractère modeste. Dans un quartier où chaque propriété maximise son FAR (rapport de surface au sol) autorisé – soit par des agrandissements massifs, soit par de nouveaux bâtiments impudiques – la taille modeste de la maison de 3 494 pieds carrés et son attitude par rapport à la rue préservent l’échelle historique du quartier, tandis que son une présence soigneusement construite permet une disposition actualisée plus conforme à sa nouvelle valeur. En adoptant ce rapport plus faible bâtiment/jardin, la maison est positionnée de telle sorte que ses habitants vivent en immersion dans la nature, en s’engageant dans les différents jardins qui entourent le bâtiment.

Diagramme axonométrique

Quatre volumes en maçonnerie s’articulent autour d’un espace de vie central, qui à son tour s’ouvre sur les paysages adjacents. Les espaces publics sont définis comme la zone intermédiaire, avec des fenêtres vitrées du sol au plafond et sous un plafond continu, tandis que les volumes en maçonnerie sont délimités par des briques calcaires et des ouvertures en acier, créant un sentiment d’intimité. Au-dessus et enfermant l’espace intermédiaire se trouve un autre volume, revêtu d’acier ; des cheminées lumineuses découpées dans ce volume activent l’espace, offrant une source de lumière et de vue inattendue.

Plans d’étage

De plus, la résidence est composée de deux manières contrastées de délimiter les pièces intérieures. Les volumes en maçonnerie définissent des pièces intimes et fermées, distinctes de leurs contiguïtés, tout en définissant simultanément un espace public dynamique et fluide entre les deux qui se connecte directement à l’extérieur. En conséquence, la famille vit ici, oscillant entre un monde prémoderne et moderne, s’installant dans un espace particulier au fur et à mesure que l’ambiance appropriée s’installe.

Sections

La répartition du programme dans une maison de taille raisonnable sur un étage invite cette famille à vieillir chez elle, en pleine nature et à proximité des voisins ainsi que des commodités de la ville d’Austin. Même si la valeur de ce quartier continuera d’augmenter et que de nouvelles maisons remplaceront celles existantes, l’espoir est que la maison puisse servir de modèle pour un développement futur ; où le jardin est plus présent que le bâtiment et où les habitants peuvent vivre en immersion dans la nature ainsi qu’à proximité des voisins.