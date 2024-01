Résidence Seniors VILVIF / Tchoban Voss Architekten

© Michael Moser

Description textuelle fournie par les architectes. Le nouveau projet de construction Vitalresidenz (résidence pour seniors) Riviera est situé dans un endroit idyllique sur le parcours de régate olympique historique de Berlin-Gruenau. Il est encadré par un jardin bien entretenu avec un chemin au bord de la rivière. Tout en préservant la salle de bal historique Riviera et la façade de l’ancienne Gruenau Gesellschaftshaus (maison de société), toutes deux datant de la fin du XIXe siècle, un complexe moderne pour personnes âgées comprenant plus de 200 appartements sans obstacles a été construit sur la propriété au bord de la rivière Dahme et un terrain côté rue dans la Regattastrasse.

TCHOBAN VOSS Architekten a prévu deux nouveaux bâtiments côté eau et deux autres côté terre de la propriété. Avec leurs façades différenciées, les quatre bâtiments perpétuent consciemment la conception et l’hétérogénéité typologique du quartier. van geisten.marfels architekten de Potsdam est responsable de la rénovation en profondeur des bâtiments classés.

En plus des appartements adaptés aux seniors, une large gamme de services a été créée pour les résidents, comme une réception spacieuse avec concierge, de la gastronomie, des salles de fitness et de bien-être comprenant une piscine ainsi que des salles communes dans le bâtiment en forme de U. à la salle Riviera. Une résidence-services ambulatoire et une garderie dans les immeubles d’en face complètent l’offre du quartier. Adjacent au Riviera Hall se trouve le bâtiment principal en forme de U qui forme une cour vers la rue. Sa structure à deux ailes comporte trois étages complets et un étage décalé dans la partie sud et deux étages décalés dans l’aile nord.

L’entrée principale et la réception sont situées directement à côté du hall et constituent le point de contact central pour l’ensemble du complexe résidentiel. Le motif de la structure du Riviera Hall avec des axes de fenêtres et des piliers réguliers est poursuivi et réinterprété dans le nouveau bâtiment attenant : dans des axes de saillies et de retraits régulièrement alternés avec de petites loggias en retrait.

Au sud de la Gesellschaftshaus historique, rénovée et reconvertie, un autre nouveau bâtiment a été construit, qui intègre les étages et certains éléments de conception du bâtiment voisin en forme de U. Ici, cependant, les corniches sont plus plates et une palette de couleurs blanches monochromes a été choisie pour les façades enduites avec des accents colorés sous la forme de protection solaire textile et d’éléments de serrure. Cette zone est utilisée exclusivement à des fins résidentielles. Le terrain d’en face a été aménagé avec deux autres bâtiments résidentiels. Les deux sont disposés l’un derrière l’autre dans la profondeur de la parcelle étroite, le côté étroit étant tourné vers la rue.

Les bâtiments avant et arrière ont des dimensions similaires, mais des façades différentes. Ils ont chacun quatre étages complets et un étage décalé. Les deux bâtiments s’appuient sur un parking souterrain commun. Les trois bâtiments indépendants sont accessibles via la Regattastrasse et sont conçus pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite selon la norme DIN 18040 (norme pour la construction sans obstacle). Le concept de développement urbain prévoyait une grande ouverture et une grande accessibilité au public depuis la Regattastrasse vers l’eau. Des deux côtés de la Gesellschaftshaus, des axes visuels avec des passages vers les rives de la rivière Dahme ont été aménagés. Le long du front de mer, un sentier accessible au public a été créé pour relier les deux espaces verts.