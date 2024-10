Résidence Q8 / MRDK | ArchQuotidien

© David Dworkind

Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : Vie à la ferme , Miele , Aqualaiton , Artémide , Meubles Ināt , Maïbec , Pablo Designs , Parquet Unik

© David Dworkind

Description textuelle fournie par les architectes. Nichée au pied d’une colline dans le développement Quartier 8 de Mont Tremblant, Québec, la résidence Q8 tire son nom de son emplacement unique. Entourée d’un paysage boisé, cette maison intègre parfaitement la conception architecturale contemporaine à la tranquillité de son environnement naturel. En approchant de la résidence, vous rencontrez une façade fermée avec des ouvertures minimes, tournant effectivement le dos à la route. L’absence de fenêtres de ce côté offre non seulement l’isolement, mais minimise également les pertes de chaleur pendant les mois les plus froids, contribuant ainsi à l’efficacité énergétique de la maison.

La résidence s’étend selon une orientation est-ouest, avec un pli distinctif en son milieu. Cet élément architectural vous invite sous un abri d’auto qui s’étend de la maison principale à un débarras adjacent. L’abri de voiture sert de seuil accueillant, reliant différentes parties de la propriété tout en offrant un abri.

La maison est composée d’une série de volumes décalés, chacun se distinguant par son revêtement extérieur. Un volume est orné de bardeaux de cèdre blanc, offrant une texture légère et naturelle. Une autre présente un revêtement vertical en mélèze chaleureux, introduisant des tons riches et terreux. Le dernier volume est un mur de jardin construit en béton formé de planches horizontales, ajoutant un élément contemporain et robuste à la composition. Ce jeu de matériaux crée une façade dynamique qui résonne avec la forêt environnante.

Plan – Rez-de-chaussée

À l’extrémité est, le deuxième étage surplombe pour abriter une véranda grillagée. Orienté pour capter le soleil du matin, cet espace devient un refuge pendant les mois les plus chauds. Protégé des insectes, il sert de salle à manger et de salon secondaire où les résidents peuvent profiter d’un environnement serein baigné de lumière douce. L’intérieur se déploie le long de la façade sud ensoleillée grâce à un vitrage généreux. Cette conception inonde les espaces de vie de lumière naturelle et offre une vue imprenable sur les environs luxuriants. Les grandes fenêtres offrent un accès transparent à un salon extérieur équipé d’un foyer intérieur/extérieur et d’une piscine/spa. Enveloppée par une forêt mixte de bouleaux, d’érables et de pins, cette oasis extérieure offre à la fois intimité et retraite tranquille.

En entrant dans la maison, le revêtement extérieur en mélèze et les matériaux du plafond se fondent harmonieusement dans le vestiaire au plafond bas, créant une esthétique cohérente et une atmosphère chaleureuse et accueillante. Cet espace sert de point d’entrée fonctionnel, où la compression de l’espace améliore la sensation de libération lorsque vous entrez dans l’espace de vie décloisonné à double hauteur. Ici, la cuisine, la salle à manger et le salon sont unifiés sous de hauts plafonds, favorisant un sentiment d’ouverture et de connectivité.

Plan – 2e étage

Les fenêtres intérieures ponctuent les murs de l’espace à double hauteur, permettant à la lumière empruntée de pénétrer dans les pièces à l’étage. Ces ouvertures éclairent non seulement l’intérieur, mais établissent également des connexions visuelles entre les différents niveaux de la maison, améliorant ainsi l’expérience spatiale globale.

Dans la cuisine, une moustiquaire coulissante et une porte d’armoire dissimulent un garde-manger caché. Cette conception intelligente permet de garder les appareils électroménagers et les comptoirs hors de vue, tout en conservant l’esthétique minimaliste et épurée des principaux espaces de vie. Le rez-de-chaussée abrite la suite principale, la seule chambre à ce niveau, pour plus d’intimité et d’accessibilité. Cette suite comprend une chambre, une salle de bains, une salle de sport et une buanderie, le tout contenu dans un volume d’un seul étage, ce qui la rend idéale pour les résidents vieillissants. La chambre s’ouvre sur une terrasse semi-privée dotée d’une douche extérieure, protégée par un énorme rocher mis au jour lors des fouilles de la maison. Cet élément naturel ajoute du caractère et un lien unique avec le paysage.

En montant au deuxième étage, une partie du couloir est dédiée à un coin lecture confortable. Doté d’une bibliothèque du sol au plafond et d’un lit de repos donnant sur l’espace à double hauteur en dessous, c’est un endroit invitant à la détente. Le reste de ce niveau comprend trois chambres et deux salles de bains. La chambre des enfants est agrémentée d’un lit superposé sur mesure où les échelles ont été remplacées par un escalier, pouvant accueillir jusqu’à six personnes et ajoutant une touche ludique mais pratique.

Dans tout l’intérieur, la palette de matériaux reflète les finitions extérieures. Un mélange harmonieux de bois de mélèze, de placage de pin teinté foncé et clair, de murs blancs et de chaux crée une atmosphère chaleureuse et accueillante. Cette sélection cohérente de matériaux renforce le lien entre les espaces intérieurs de la maison et son environnement naturel.