Résidence Perrier / CICADA | ArchDaily

Zone:

1900 pi²



Année:



2021



Photographies

Description textuelle fournie par les architectes. La maison de style fusil de chasse de la Nouvelle-Orléans des McGuire était un exemple classique de potentiel caché. Nichée dans le quartier Touro/Bouligny et débordante de caractère, la maison était tombée en désuétude, ce qui dissuadait la plupart des acheteurs potentiels. Son empreinte classique de fusil de chasse double mesurant 25 x 75 posait des défis uniques, tandis qu’un budget serré exigeait des solutions créatives. Pourtant, pour Seamus et Kara McGuire, c’était une toile qui demandait à être transformée.

Plan d’étage

Le couple a imaginé une maison à la fois élégante et fonctionnelle, un espace qui reflète la vie dynamique de leur famille tout en respectant le caractère historique de la maison. Le défi consistait à marier l’esthétique de leur design avec l’agencement traditionnel du fusil de chasse. Avec un jeune enfant et un autre en route, la maison devait être pratique sans sacrifier l’intégrité du design.

Avec un amour pour la préservation, le noyau du fusil de chasse, ses cheminées et la majorité de ses éléments historiques sont restés intacts. Le cœur de la conception était centré sur l’histoire des couleurs, les McGuire ont opté pour des tons de terre avec une pièce complétant l’autre, permettant aux détails architecturaux de briller. Les planchers en pin de cœur d’origine ont été restaurés, leurs tons chauds ancrent l’espace. La cuisine a été transformée en cœur de la maison. Des armoires sur mesure ont maximisé le rangement et des ouvertures en arc relient la cuisine à leur coin déjeuner où ils passent la plupart de leur temps.

Les espaces salon et petit-déjeuner s’intègrent parfaitement l’un dans l’autre, créant une atmosphère ouverte et aérée. De grandes fenêtres historiques ont permis à la lumière naturelle d’inonder l’espace. Un mélange soigneusement choisi de meubles vintage et modernes a ajouté de la personnalité et de la chaleur. Les McGuire ont intégré des étagères pour maximiser le rangement et exposer leur collection de livres. Les chambres reflètent un espace pittoresque, chaleureux et accueillant. Un papier peint personnalisé avec des couleurs de peinture complémentaires permet aux chambres des enfants de se sentir amusantes et ludiques.