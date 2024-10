Résidence Meander / Steven Holl Architects

© Kuvatoimisto Kuvio Oy

Description textuelle fournie par les architectes. Meander façonne les espaces vides au sein d’un bloc urbain et maximise les vues et la lumière du soleil pour 115 appartements. Le bâtiment de 180 mètres de long, dont la hauteur varie de deux à sept étages, parcourt son site rectangulaire comme une partition musicale. Situé dans le quartier culturel Taka-Töölö d’Helsinki, le long de la baie de Taivallahti, le site est bordé par la caserne de Taivallahti composée d’appartements et de bureaux. S’élevant en section vers l’horizon marin, Meander introduit l’ouverture à la caserne historique.

Plan du rez-de-chaussée

Le concept de façade évoque un bateau en bois à l’intérieur d’une bouteille en verre. Meander est porté par des murs porteurs en béton perpendiculaires et vitré avec des panneaux de verre articulés horizontalement. L’atmosphère de chaque appartement est caractérisée par la qualité unique et variée de la lumière nordique. Toutes les unités s’ouvrent sur le paysage grâce à de hautes fenêtres et à des balcons privés offrant une vue sur l’horizon de la mer Baltique ou sur le parc Hesperianpuisto. La nuit, le bâtiment brille comme une sculpture de glace. Le bâtiment est imprégné de la dimension expérientielle du matériau et du détail. Les poignées de porte personnalisées, les luminaires, les tapis en laine tissés à la main et les gamelles pour chiens en fonte font écho à la forme Meander. Tout le bois provient d’origine locale, y compris l’épicéa finlandais récolté de manière durable pour le revêtement extérieur, les balcons et les fenêtres.

Section 1

Section 3

Seize puits géothermiques chauffent et refroidissent le bâtiment, avec des planchers radiants dans toutes les unités, minimisant ainsi les émissions globales du cycle de vie. Toutes les unités reçoivent de la lumière naturelle et une ventilation. Un vaste toit vert et un panneau solaire offrent des avantages en termes de performances et un sentier panoramique en pente. Les jardins façonnés par les vides des bâtiments intègrent des systèmes de collecte d’eau de pluie et diverses plantations, notamment des espèces sauvages indigènes. Parmi les espaces partagés pour les résidents figurent des saunas, un studio de yoga, une cave à vin, des espaces communs de loisirs et de coworking et un cinéma de 12 places. L’art et l’architecture sont synthétisés à travers le travail de l’artiste visuelle finlandaise Fanny Tavastila, qui a créé des pièces uniques pour la maison de chaque résident ainsi que pour les espaces de vie communs de Meander.

Steven Holl Architects a acquis une renommée internationale avec la conception gagnante du concours pour le musée d’art contemporain Kiasma, achevée en 1997. Meander marque le retour du studio à Helsinki après avoir remporté le concours pour un immeuble d’appartements en 2006, en collaborant d’abord avec l’architecte finlandais local Vesa Honkonen. puis avec Pentti Kareoja d’ARK-house Architects. En 2021, Newil&Bau a acquis le développement, améliorant la conception en ajoutant des espaces de cour méticuleusement conçus, des intérieurs soignés et des services innovants centrés sur les résidents. Steven Holl Architects x Newil&Bau Meander achevé en 2024 après 18 ans de dévouement.