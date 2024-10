Résidence M / TAKATINA | ArchQuotidien

© Homme Photographie

Zone: 1940 pi²

1940 pi²



Année: 2023



2023



Photographies



Architectes principaux :



Takaaki Kawabata



Description textuelle fournie par les architectes. La résidence M est une maison du milieu du siècle construite dans les années 1980 et est nichée dans une zone boisée bucolique de sept acres dans la vallée de l’Hudson. TAKATINA a été approché par les clients, un couple dans le domaine créatif, pour une rénovation complète et un agrandissement afin de moderniser la maison en fonction de leur style de vie. Notre objectif était de créer une atmosphère sereine et semblable à une retraite tout en respectant le caractère rustique existant et en mettant en valeur la collection de mobilier et d’objets d’art modernes.

Plans et élévations

Les finitions hautement tactiles et visuellement douces et chaleureuses ont été intégrées au nouveau projet tout en préservant la charpente en bois apparente existante au rez-de-chaussée. Un centenaire nouvellement installé

carreaux de terre cuite récupérés avec chauffage au sol et peinture blanc chaud avec plafond en bois restauré et

le cadrage créait la toile de fond et les fenêtres en ruban autour de la maison recevaient une douce lueur de lumière continue tout au long de la journée.

Un îlot personnalisé de douze pieds de long avec placage en chêne teinté miel et comptoir en pierre calcaire

ancré par un robinet sculptural Vola et un système de table de cuisson PITT intégré, il centre naturellement la cuisine, la salle à manger et le salon. La salle de bain des invités est accueillante avec un panneau de verre nervuré du sol au plafond qui laisse entrer la lumière dans l’espace mais ajoute de l’intimité pendant la douche. Les reflets et les ombres dansent autour des lambris en bois des murs, tandis que la lumière diffuse filtre dans la salle de bain.

La suite principale du deuxième étage a été entièrement reconfigurée avec un ajout entouré de

un jardin sur le toit. La chambre principale en A offre une vue pittoresque sur les bois et le

jardin. Le parquet en larges planches de pin et la grande suspension Noguchi suspendue au plafond en bois donnent le ton. La vanité personnalisée en pierre calcaire monolithique et sculpturale vous invite dans le nouveau pavillon de baignade. L’expérience est renforcée par de grandes fenêtres en verre fixe nervurées claires qui ont été soigneusement placées pour capturer et brouiller la vue extérieure. Les carreaux de plâtre doux et de calcaire à motifs en damier entourent la baignoire autoportante et une lumière chaude brille depuis la lucarne au-dessus de la zone de douche.

Le voyage se poursuivra jusqu’à la phase 2 avec un nouveau pavillon d’invités et un abri d’auto pour compléter notre plan directeur.