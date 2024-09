Résidence M / DESK architectes

© Maxime Brouillet

+ 17





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

1950 pi²



Année Année d’achèvement de ce projet d’architecture Année:



2023



Photographies



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : Adurra, Luminaire Authentik, SIDEX, Foyers Valcourt

© Maxime Brouillet

Description textuelle fournie par les architectes. En contexte – Situé à Saint-Sauveur, dans les Laurentides au Canada, un chalet familial construit dans les années 1940 arrivait à la fin de sa vie utile, et le temps était venu de le remplacer afin que ses occupants puissent profiter à nouveau de ce coin de campagne enchanteur, pour encore de nombreuses années.

© Maxime Brouillet

Plan du site

Le projet – L’objectif était de concevoir une résidence secondaire qui s’adapte aux nombreuses contraintes du site. Le terrain long et étroit offre un espace de construction limité. Avec des marges de construction strictes et plusieurs arbres matures à préserver, la construction a dû être soigneusement planifiée sur une pente abrupte descendant vers le lac. La maison se compose de deux volumes distincts disposés sur différents niveaux pour suivre la topographie naturelle. Chaque bloc a une fonction spécifique et est dimensionné en conséquence : le volume supérieur contient les espaces de service, de rangement et de couchage, tandis que le volume côté lac abrite les pièces de vie et les espaces communs. Cette disposition offre une vue imprenable sur le lac et l’horizon montagneux. La résidence s’organise autour d’un escalier central reliant les quatre niveaux, englobant un total de 1 950 pieds carrés d’espace habitable. Dès l’entrée, cet escalier entraîne immédiatement le visiteur dans l’espace de vie, l’invitant à s’imprégner du paysage environnant.

© Maxime Brouillet

Plan

© Maxime Brouillet

À l’extérieur, le revêtement de la maison met en valeur les volumes décalés. Il est composé de planches de bois verticales installées en bandes horizontales, alternant entre des largeurs de 4 et 8 pouces, créant un effet stratifié rappelant les couches géologiques des montagnes environnantes. Le design de la façade accentue encore davantage les volumes décalés. L’entrée principale et la terrasse latérale utilisent les planches de bois verticales comme écran architectural, préservant la pureté formelle des deux blocs tout en offrant à la fois intimité et transparence.

© Maxime Brouillet

© Maxime Brouillet

À l’intérieur, l’architecture minimaliste contraste avec un mobilier éclectique, riche en histoire et en personnalité. Les immenses fenêtres du salon sont placées au niveau du sol, brouillant la frontière entre la maison et la nature, parfois de manière écrasante. D’autres fenêtres carrées plus petites ponctuent les murs, encadrant les vues comme des tableaux accrochés au mur d’une galerie. La Résidence M s’intègre parfaitement à son environnement avec un caractère unique. Elle rend hommage au charme classique des chalets traditionnels tout en se fondant gracieusement dans l’environnement naturel.