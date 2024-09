Résidence étudiante Rose des Vents / ADHOC architectes

© Maxime Brouillet

+ 16

© Maxime Brouillet

Description textuelle fournie par les architectes. Au printemps 2024, la Ville de Montréal annonçait un investissement municipal de 21 M$ pour soutenir la création de 670 logements étudiants d’ici 2028. À l’heure de la rentrée scolaire, la pénurie de logements abordables demeure critique à Montréal, soulignant la pertinence du projet Rose des Vents. Conçue par ADHOC pour l’organisme à but non lucratif UTILE (Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant), la résidence étudiante située dans la Technopole Angus propose 123 logements abordables. Répondant à la crise urgente du logement, Rose des Vents apporte des solutions concrètes et démontre l’engagement d’ADHOC à créer des espaces de vie inspirants et durables pour les étudiants, tout en renforçant la vitalité de la communauté locale.

© Maxime Brouillet

Plan du rez-de-chaussée

© Maxime Brouillet

Un design visionnaire pour les étudiants – S’inscrivant dans la vision de la Société de Développement Angus, Rose des Vents se distingue par son approche architecturale audacieuse et son design avant-gardiste. Conçu pour offrir un milieu de vie confortable, durable et accessible aux étudiants, cet immeuble de 6 étages comprend 123 logements modernes et fonctionnels. La résidence propose une variété de logements, dont des studios et des appartements d’une ou deux chambres, dont certains sont dotés de lits mezzanine qui tirent parti de la hauteur sous plafond du rez-de-chaussée et du sixième étage. Le rez-de-chaussée regorge d’activité, avec un café et une gamme de services de proximité, tandis qu’une petite place accentue le dynamisme de cette partie du technopôle.

© Maxime Brouillet

Développement durable et innovation au cœur de l’action – Situé dans le premier écoquartier certifié LEED ND au Québec, Rose des Vents se distingue par des solutions énergétiques durables intégrées à sa conception et à son fonctionnement. Le bâtiment bénéficie d’un système d’enveloppe performant avec isolation rigide continue appliquée entièrement à l’extérieur de la charpente, et de brise-ponts thermiques continus sur les passerelles, réduisant les pertes thermiques et améliorant l’étanchéité à l’air. L’intégration de trois sections de toiture végétalisée procure des avantages écologiques et esthétiques, créant un environnement plus agréable et harmonieux pour les résidents. En plus de sa recherche d’efficacité énergétique optimale, Rose des Vents se connecte à la boucle énergétique des écoquartier Angus. Cette technologie innovante, favorisant les échanges énergétiques entre bâtiments voisins, optimise l’efficacité énergétique et contribue à la réduction des gaz à effet de serre. Le bâtiment atteint une performance énergétique supérieure de 35,5 % par rapport à un bâtiment de référence répondant à la norme CNÉB 2015 et affiche une réduction de 51,5 % des émissions de GES.

Section

© Maxime Brouillet

Élément architectural distinctif – Le treillis en aluminium sert à la fois de pare-soleil et de garde-corps, ajoutant une touche de légèreté et de dynamisme au design. Le treillis est fabriqué à partir d’aluminium recyclable produit localement; un matériau brut et non fini qui ne rouille pas et qui réduit l’impact environnemental associé à l’utilisation de la peinture. Ce produit phare du Québec, l’un des plus grands producteurs d’aluminium au monde, incarne parfaitement l’innovation et la durabilité.

© Maxime Brouillet

Un espace de vie communautaire et inclusif – Rose des Vents incarne l’intégration urbaine et l’innovation avec un complexe d’habitations abordables qui favorise un fort sentiment de communauté. La résidence est connectée au transport actif par un accès simplifié au stationnement pour vélos, qui dynamise le quartier par l’activation de ses rez-de-chaussée. Adhérant aux principes du Technopole Angus, elle renforce les liens entre ses utilisateurs et les communautés environnantes, offrant des espaces extérieurs où les étudiants peuvent vivre les changements saisonniers distincts de Montréal. Des galeries extérieures continues favorisent les interactions et les rencontres, tandis qu’une seconde peau articulée autour d’une composition informelle enveloppe le projet d’une esthétique ludique et commune. Le projet reflète également la dualité des activités diurnes et nocturnes des étudiants. Entre cours structurés, nuits blanches épuisantes et rassemblements sociaux, le projet reflète les horaires fluctuants des étudiants avec un traitement extérieur qui reste statique le jour mais devient plus dynamique la nuit. L’alternance entre espaces de concentration et de socialisation anime les façades. ADHOC propose un projet inclusif au cœur de ce quartier en pleine effervescence, reconnu pour son dynamisme et son innovation, offrant un milieu de vie exceptionnel aux étudiants alliant accessibilité et qualité de vie.