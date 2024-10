Résidence Bonlad / Bureau Mohat

[ad_1]

© Parham Taghioff

Description textuelle fournie par les architectes. Les principaux défis du projet Bonlad étaient d’adopter une stratégie pour aborder la question du « contexte » à grande échelle et de surmonter les limitations imposées par le quartier ouest du projet (interdiction de vue directe vers un bâtiment gouvernemental). D’un point de vue physique, nous avons rencontré de nombreux bâtiments de mauvaise qualité dans la ville d’« Ilam » avec un minimum d’espaces semi-ouverts. Notre approche critique des appartements typiques de mauvaise qualité de la ville, avec une couverture de terrain de près de « 100 % » sans aucun espace habitable, nous a conduit à faire de ce projet une plate-forme pour la réalisation de l’idée d’espaces semi-ouverts étendus et actifs. en utilisant le concept de « frontière spatiale ». Par conséquent, le processus de conception a commencé avec cette question : comment pouvons-nous tirer parti des avantages de la « grille corrosive » pour aborder une « frontière spatiale » afin de résoudre les problèmes contextuels ?

Section – BB

L’organisation spatiale du projet suit une forme « duelle » et « contradictoire » (discrète – continue), visant à répondre aux problèmes contextuels, aux besoins des clients et à atteindre l’efficacité économique. Au sous-sol et au rez-de-chaussée, dédiés aux usages publics ou rentables (espaces commerciaux et bureaux), on retrouve une disposition dense des fonctions dans diverses directions, avec des accès indépendants et une séparation spatiale. Cependant, aux étages supérieurs, prévus pour que deux frères vivent indépendamment, cette séparation interne se transforme en continuité horizontale-verticale. Même les niveaux résidentiels séparés sont reliés par de multiples vides, révélant essentiellement la nature familiale du projet. Au niveau supérieur (toit), cette connectivité s’ouvre sur le ciel, fournissant simultanément aux deux unités ce potentiel naturel tout en soulignant le rôle de pixel du projet dans une structure plus grande appelée la ville, qui est en fait une déclaration sur notre avenir urbain.

Plan – Premier étage

En créant des changements brusques d’échelle des terrasses et en utilisant des dimensions inhabituelles (profondeurs jusqu’à près de 7 mètres), ainsi qu’en appliquant des porosités verticales répétées dans la grille périphérique, nous avons pu créer des cours vertes « non centrées » autour de la terrasse. noyau résidentiel. Si l’on admet qu’une maison persane a un concept « spatial », ces espaces semi-ouverts, issus d’une tension « frontière » entre intérieur et extérieur, recherchent la même « spatialité ». Ces espaces cherchent à changer le comportement des résidents en créant de la vitalité dans la vie en appartement, en s’orientant vers le concept de « Durabilité hédoniste ». En outre, l’utilisation de persiennes verticales, malgré l’utilisation de grandes fenêtres, ajoute un sentiment « d’intimité visuelle » au projet, ce qui constitue un besoin social dans la ville d’Ilam.

Élévation – Nord

Dans ce projet, en plus d’aborder les problèmes formels, spatiaux et contextuels, nous nous sommes également concentrés sur les questions tectoniques. La réalisation des détails élégants de la façade en brique et des persiennes verticales a été assurée grâce à des outils de mesure précis pour minimiser les erreurs de perçage ainsi que pour créer un motif rainuré sur les briques. Nous avons fait ces choses afin de créer la « dualité » et la « perturbation » perceptuelle dans l’identité matérielle de la brique. Cela a encouragé les résidents ou les spectateurs à toucher les murs du bâtiment et à stimuler le sens du toucher ainsi que la perception visuelle du projet.