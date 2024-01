Résidence Boa Vista VIII / Arquitetura Gui Mattos

© Fran Parente

+ 21





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

2429 m²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2020



Photographies



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : Carlos Motta, Clami, Décaméron, Dpot, Micasa, Ovo, Sollos, Tora Brésil

© Fran Parente

Description textuelle fournie par les architectes. Conçu pour être une résidence d’été familiale, le projet s’inspire de la vue sur le lac et du coucher de soleil. Un hall d’entrée mis en valeur par sa teinte orangé-ocre se détache parmi les volumes blancs et les fédère. Montrant sa fonction par sa couleur, il forme une implantation de deux rectangles perpendiculaires. Comme il s’agit également d’un espace de circulation, il dirige immédiatement les flux vers le bloc plus grand, destiné à l’espace social et intime ou, si préférable, au volume qui abrite les espaces de loisirs.

© Fran Parente

© Fran Parente

À la demande des clients, qui souhaitaient un espace pour exposer leurs nombreuses collections d’art, le pavillon plus grand est constitué d’un espace social généreux qui embrasse la coexistence mais aussi les désirs des résidents, recevant des peintures et des sculptures. Au fur et à mesure que l’on se dirige vers les chambres, l’environnement se rétrécit alors en une véritable galerie, réservée et dotée d’un deuxième espace de repos et de contemplation.

© Fran Parente

Plan du rez-de-chaussée

© Fran Parente

A l’opposé de cet environnement d’entrée ouvert sur le paysage, aux cadres entièrement rabattables, plus en retrait et privés, se trouvent les chambres d’enfants qui, en quête d’individualité, sont divisées en trois blocs distincts, visuellement visibles en façade sur une distance d’un mètre. et demi les uns des autres. Ces « respirateurs », pour ainsi dire, génèrent, outre le mouvement intéressant des volumes, une dynamique plus agréable pour accéder aux pièces, offrant un petit aperçu du paysage au fur et à mesure du parcours.

© Fran Parente

Section

© Fran Parente

Couronnant ces subtilités d’ouvertures et de distances, une dalle recouverte de bois et soutenue par des piliers métalliques qui, l’éloignant du reste des volumes, acquiert légèreté et mouvement propre par son indépendance par rapport à l’ensemble et ses côtés bombés.