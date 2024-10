Résidence Au Loin / GGR architectes

© Atelier Félix Faure

+ 32





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

2934 m²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2024



Photographies



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : Terreal , OXXO , Rekli , Weber



Architectes principaux :



GGR architectes



© Atelier Félix Faure

Description textuelle fournie par les architectes. La résidence Au Loin fait partie d’une nouvelle zone de développement à la périphérie de Toulouse. Il se veut représentatif de l’innovation dans la construction et l’habitat de demain. Pourtant, il n’invente rien. Cela ne révolutionne pas non plus la façon de vivre. La préoccupation première de la résidence Au Loin est d’offrir un nouveau paysage pour chacune de ses habitations. Pour y parvenir, il s’appuie sur des principes d’implantation simples et des choix architecturaux qui ont résisté à l’épreuve du temps. Reflet des valeurs de l’agence GGR, le projet Au Loin se veut économique, durable, intemporel et centré sur l’humain. Car une ville ne peut pas se construire uniquement sur des acquis. Le projet vise à tirer parti des qualités paysagères d’un contexte urbain complexe : une parcelle d’angle étroite, située en bordure de l’axe principal d’un quartier en développement et bordée par une zone boisée et un ruisseau « sauvage ». Pour y parvenir, deux bâtiments sont construits le long de la rue afin de protéger le jardin commun des nuisances routières. Un grand bâtiment s’élève à la hauteur maximale autorisée pour libérer le sol et laisser respirer la cour intérieure. Un bâtiment plus petit est abaissé pour dialoguer avec le tissu résidentiel voisin. L’espace entre les deux bâtiments constitue l’entrée de la résidence. Le vide du jardin central rejoint le vide du bassin de rétention de la zone d’aménagement, donnant aux habitants l’impression que leur jardin commun est immense.

© Atelier Félix Faure

Plan du rez-de-chaussée

© Atelier Félix Faure

Le petit bâtiment et le grand sont différents. Leur architecture unique, côte à côte, permet de gérer les relations visuelles entre les appartements. Le grand bâtiment rayonne à 360°. Le petit bâtiment s’ouvre vers les vues dégagées et se ferme du côté face au bâtiment voisin et au rond-point. Cependant, les deux architectures suivent des principes similaires. Les verrières sont en retrait, derrière des balcons ou des loggias, se fondant dans le décor pour mettre en valeur les masses de brique et de béton. Loin du design classique des immeubles d’habitation où les fenêtres expriment un usage domestique, la résidence « Au Loin » est constituée de volumes verticaux aveugles en briques et d’épaisses couches de béton horizontales. Ces masses protègent les appartements des nuisances urbaines. Pourtant, ils s’ouvrent généreusement sur le paysage environnant, chacun à sa manière. Les appartements d’angle du grand immeuble et les appartements encadrés et orientés du petit immeuble offrent deux manières de vivre différentes. L’architecture de chaque immeuble est l’expression directe de la qualité de ses appartements.

© Atelier Félix Faure

Section

© Atelier Félix Faure

© Atelier Félix Faure

Tous les appartements du projet bénéficient d’une ou plusieurs vues lointaines. Les vues du bâtiment R+2 sont orientées, tandis que celles du bâtiment R+7 sont ouvertes et varient selon la hauteur. La rotation des balcons autour d’un noyau commun à tous les étages crée des balcons aux géométries variables. La cour végétalisée de la résidence participe à l’aménagement paysager de la zone d’aménagement par sa continuité avec le bassin de rétention. Ce dernier est visible entre les bâtiments R+2 et R+7, à travers le hall d’entrée en angle. Le grand bâtiment est dimensionné pour s’adapter aux vastes espaces paysagers de la zone de développement. Il s’agit d’un immeuble collectif en hauteur que les habitants reconnaissent de loin. Il présente des balcons qui cachent les grandes fenêtres d’angle, non visibles du rez-de-chaussée. Il propose certes une manière classique de vivre en collectif mais prévoit un « salon-belvédère » dans chaque appartement (T3, T4). Le petit bâtiment reflète l’ampleur des villas de Saint-Martin du Touch, qui bordent le sud et l’est de la parcelle. Il mélange les plus petits appartements (T2) avec les plus grands (T5). Il offre une façon de vivre plus individuelle en protégeant chaque appartement des nuisances sonores et visuelles. Son architecture, composée de massifs de briques verticaux aveugles, isole les loggias les unes des autres et borde le rond-point sans impacter les riverains. Côte à côte, les deux bâtiments cohabitent harmonieusement : l’orientation soignée des appartements du petit immeuble évite les vues directes sur les appartements voisins et offre la possibilité de profiter de vues lointaines.

© Atelier Félix Faure

Paysage – Le projet Au Loin est porté par une ambition partagée par les acteurs locaux : créer une ville durable où le cadre de vie favorise la vie sociale, les échanges, la détente, la promenade et les loisirs. Les principales caractéristiques comprennent : 1. Une petite place qui relie les deux bâtiments 2. Des zones plantées sur des dalles surélevées pour assurer l’intimité des appartements du rez-de-chaussée et créer suffisamment de profondeur de sol pour une bonne croissance des plantes 3. Une grande pelouse d’activité 4. Un terrain stabilisé zone sous pergola 5. Un périmètre généreusement végétalisé avec une noue pour récupérer les eaux de pluie et assurer les transitions de niveau avec les alentours. La durabilité fait partie intégrante de la façon dont ces espaces sont conçus. Le principe de durabilité se traduit par : Des choix conceptuels favorisant l’accessibilité pour tous, la réduction des opérations d’entretien et de nettoyage, des systèmes de collecte des eaux pluviales, la sélection de matériaux bruts, durables et adaptés au contexte local et le choix de plantes rustiques adaptées au contexte local. et environnement résidentiel.