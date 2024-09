Résidence A Bit W / TA-CHA Design

© Bière Singnoi

© Bière Singnoi

Une jeune femme d’affaires / Dynamique / En âge de travailler / Voyageant fréquemment / Forte mais douce / Aimant l’architecture moderniste. Ces phrases reflètent plus ou moins l’identité de la propriétaire de A Bit W Residence qui a partagé avec notre équipe de conception ses aspirations pour sa première maison. La propriété qu’elle appellera la sienne, A Bit W Residence, est construite sur le terrain de sa famille, vieux de 30 ans, situé dans le lotissement d’une banlieue de Bangkok, entouré d’un riche groupe de voisins.

© Bière Singnoi

Inspirée de l’architecture moderniste, un style qui a beaucoup impressionné le propriétaire, la résidence A Bit W célèbre le travail des architectes modernistes. Sa forme se compose de caractéristiques géométriques de base, toutes contribuant aux différentes utilisations de la maison, et est dépouillée de toute ornementation. La structure simple est composée de plusieurs plans, chacun ayant une largeur différente par rapport à la charge structurelle et à la fonction ; par exemple, la volée d’escalier est construite à partir de fines plaques d’acier pour supporter la charge quotidienne, tandis que la majorité des murs sont épais pour empêcher la chaleur de l’extérieur.

© Bière Singnoi

Plan – 1er étage

© Bière Singnoi

La résidence A Bit W étant située dans un lotissement établi et doté de très peu d’espaces verts, notre équipe de conception a décidé d’en créer un à l’intérieur de la maison. Inspirés par une cour ouverte fréquemment utilisée dans l’architecture orientale, nous avons creusé la masse du bâtiment et conçu cette cour pour améliorer la ventilation de l’air et le contrôle de l’humidité tout en ajoutant un espace vert pour une perspective plus large et apaisante.

© Bière Singnoi

Plan – 2e étage

© Bière Singnoi

Notre conception passive prend en compte en premier lieu l’orientation du bâtiment par rapport au soleil et au vent. Les couloirs sont situés au sud pour empêcher la lumière du soleil d’atteindre les principaux espaces fonctionnels du côté nord du bâtiment. Parallèlement, l’aile ouest sert de zone de service pour empêcher la lumière du soleil de pénétrer dans la zone de séjour, l’espace généralement affecté par le rayonnement solaire l’après-midi. Les escaliers principaux à l’ouest, orientés vers le soleil après midi, contribuent également à protéger les espaces de séjour et de salle à manger de cette exposition, tandis que la plupart des murs à double paroi peuvent efficacement retenir la chaleur pour qu’elle n’affecte pas la maison.

© Bière Singnoi

Plan – 3e étage

Profitant de la ventilation par le vent, le salon, dans lequel 70 % des résidents passent le plus clair de leur temps de détente, est conçu avec deux ouvertures pour favoriser le flux du vent du nord au sud. Le bâtiment en forme de U capte également le vent, lui permettant de s’écouler dans la zone centrale tout en atténuant tout impact violent dû au mur du jardin agissant comme une barrière.

© Bière Singnoi

Semblable au premier étage, le plan du deuxième étage utilise les couloirs principaux au sud pour empêcher la lumière du soleil de pénétrer davantage dans la maison. En revanche, toutes les chambres sont situées au nord, reliées par des allées sous une lumière plus tamisée pour aider l’œil à s’habituer à un certain niveau d’obscurité. Calmes et paisibles, les chambres sont dépourvues de télévision, ce qui offre une ambiance reposante.

© Bière Singnoi

Le propriétaire souhaite faire du troisième étage un espace ouvert et polyvalent qui permette une activité différente, qu’il s’agisse d’un moment de détente, d’une réunion de famille, d’une séance de yoga ou d’une pratique de méditation (car l’espace est adjacent à la salle de prière bouddhiste). En tenant compte de ces aspects, nous avons conçu une structure de 21 mètres de large pour répondre à la flexibilité fonctionnelle. Le toit minimise également les effets du soleil et de la pluie sur le deuxième étage.

© Bière Singnoi

Tout comme les écrivains rendent hommage à leurs professeurs à travers la poésie,

Et les musiciens rendent hommage à leurs idoles musicales à travers la musique,

Nous aussi, architectes, nous rendons hommage aux grands architectes à travers l’architecture.