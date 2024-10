Résidence 91 / Vides Chargés

© Niveditaa Gupta

Les murs de briques à motifs créent une oasis tournée vers l’intérieur pour une famille multigénérationnelle dans cette résidence de Chandigarh. Située à Chandigarh, sur un site faisant face à un secteur routier très fréquenté d’un côté et à une artère de l’autre, la résidence 91 de Charged Voids abrite une famille de neuf membres répartis sur trois générations. Le client souhaitait un sanctuaire humble et méditatif, un espace sacré qui donne la priorité au bien-être et à la tranquillité et suscite la joie. L’architecture répond à cette mission en célébrant la nature et les éléments, en exploitant une puissante combinaison de lumière, de matériaux et de chaleur familiale.

En raison de l’emplacement animé, le projet est conceptualisé comme une habitation tournée vers l’intérieur avec des retraits soigneusement planifiés qui garantissent l’intimité et la réduction du bruit. Les différents volumes spatiaux sont reliés entre eux par les vides du bâtiment en réponse à la tradition de maintien de liens étroits au sein des grandes familles indiennes.

L’agencement de la maison de 7 chambres s’articule autour d’une cour centrale. Les espaces communs de chaque étage débordent directement sur la cour, une intervention qui revigore la véranda traditionnelle, évoquant de bons souvenirs de la célébration de la vie dans le aangan pour le propriétaire. Le rez-de-chaussée abrite les espaces publics, à savoir le salon et la salle à manger, une cuisine double hauteur dotée d’un puits de lumière, une cuisine à épices séparée et la chambre des parents âgés. Le premier étage abrite les chambres du jeune couple et de leur enfant, ainsi qu’un salon familial et une cuisine, tandis que le deuxième étage comprend trois chambres, chacune avec son espace de loisirs extérieur individuel. Le sous-sol est dédié aux rassemblements, avec un espace salon et divertissement accompagné d’une chambre d’amis.

La cour se transforme en cour en contrebas au sous-sol, intégrant des déplacements volumétriques avec la hauteur pour interagir avec les espaces intérieurs des étages supérieurs et inviter efficacement la verdure à l’intérieur. Au rez-de-chaussée, c’est une véranda semi-couverte avec un point d’eau qui prolonge le séjour. Aux deuxième et troisième étages, il se prolonge par un jacuzzi extérieur et des terrasses et jardins couverts. Ces expansions volumétriques à chaque étage ont abouti à des espaces de transition dynamiques qui favorisent simultanément l’ouverture et permettent des interactions plus efficaces entre les générations familiales plus âgées et plus jeunes.

Les ouvertures extérieures, en particulier aux niveaux supérieurs, perforent stratégiquement la façade pour créer une sensation d’isolement visuel et acoustique. Les perspectives encadrées par ces ouvertures n’ont pas non plus été laissées au hasard. Les fenêtres du premier étage sont conçues de telle manière qu’elles s’alignent avec le sommet de la limite des arbres autour de la maison, tandis que le Gurudwara voisin et les collines lointaines sont encadrés par d’autres perforations dans la structure cuboïde. Les plus grandes ouvertures font face au nord tandis que les plus petites font face au sud. La maison comporte en outre de profondes vérandas fonctionnant en tandem avec les ouvertures pour réduire les charges de refroidissement de la maison.

Du BCR composite et de la brique disponible localement ont été utilisés pour construire la maison, en mettant l’accent sur les pratiques de construction régionales. La maçonnerie apparente a été posée à l’aide d’un piège à rats improvisé pour créer des murs creux, garantissant ainsi l’isolation thermique et minimisant le bruit de la circulation. Le lien traditionnel de la brique est modifié en repositionnant des unités de brique singulières, entraînant ainsi des motifs rythmiques sur les façades.

L’utilisation d’ouvertures contrôlées dans son enveloppe et d’espaces ouverts intérieurs libéraux permettent à la Résidence 91 d’expérimenter la polyvalence de la cour et la relation dynamique entre les occupants et l’extérieur. Le caractère introverti du design vise à catalyser les relations familiales avec un extérieur qui rompt discrètement avec son environnement.