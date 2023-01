Réservoir de requins du Karnataka ? Sudha Murthy, les meilleurs choix de Twitter d’Ajith Prabhu pour le panel dans la version Kannada

Shark Tank 2 a à peine décollé et fait la une des journaux tous les jours. Les gens ont critiqué la façon dont la série semble avoir pris une tournure sentimentale avec beaucoup d’histoires dans un style typique d’Indian Idol. De plus, les gens sur Twitter ont manqué Ashneer Grover en tant que requin. Le panel de Shark pour Shark Tank India 2 comprend Peyush Bansal, Vineeta Singh, co-fondatrice de Sugar Cosmetics, Namita Thapar, directrice exécutive d’Emcure Pharmaceuticals, Anupam Mittal, PDG de People Group : Shaadi.com, Aman Gupta – co-fondateur et CMO chez boAt Lifestyle. Remplaçant Ashneer Grover est co-fondateur de CarDekho, Amit Jain.

Maintenant, un utilisateur de Twitter a lancé un nouveau fil dans lequel il a demandé aux personnes qui joueraient le rôle de Sharks si l’émission était à Kannada pour les cerveaux d’entrepreneurs régionaux. Le tweet est maintenant devenu viral et a recueilli des tonnes de réponses.

“Celui qui parle #Kannada couramment et capable de transmettre les connaissances en Kannada peut être un public ou des esprits d’affaires ou des entrepreneurs en herbe. C’est plus que suffisant. C’est absolument un projet merveilleux et de classe mondiale qui amène #Kannada #Kannadigas #Karnataka au niveau supérieur “, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit :” Voici mes pensées : – * Parlez couramment le kannada * Préférez les jeunes, dynamiques et énergiques * Décideurs rapides et avertis en matière de technologie * Doit être disponible et avoir la patience de passer du temps pour vos tournages * Des startups préférées.” Voici quelques réponses :

Nithin Kamath, Nikhil Kamath, Sudha Murthy, PDG d’Indiamoney, Capt Gopinath, Hombale Group, feu Siddharth CCD family, groupe confiant, Jagadaale Group, DS max group.— ಭರತ್ ಗೌಡ/Bharath Gowda (@GBSB_Bharath) 9 janvier 2023

1.Sudha Murphy2.Nithin et Nikhil Kamath3.Arvind Melligeri4.Groupe Hombale5.Dayanand pai6.Groupe confiant 7.Ajith Prabhu8.Raman Paihttps://t.co/IVW0P5soJs.Sathya Shankar— Nish (@nishanthnish212) 9 janvier 2023

Peu de Kannadigas auxquels je peux penser :Too big to come :N NilekaniN & Sudha MurthyNithin KamatMohandas Pai Divya Gokulnath (Byju)Ajit Prabhu (Quête)Vivekananda Hallekere (Bounce)Arun C Murthy (Hartoonworks)Arvind Melligeri (Aequs)Kumar Malavalli (Brocade)Vijay K (Hombale) — Pradeep (@pradeepKarunadu) 9 janvier 2023

Voici mes pensées :-* Parler couramment le kannada* Jeune préféré, dynamique et énergique* Décideurs avertis en technologie et rapides* Doit être disponible et avoir de la patience pour passer du temps pour vos tournages* De préférence pour les startups* Esprit d’investissement Pro et encourageant ಇರಬೇಕು. ಅಭಿಪ್ರಾಯ— ಪ್ರಸನ್ನ (Prasanna) 🇮🇳 (@MurthyMaga) 9 janvier 2023

Mme ShawMr PaiMr Kamath frèresCapitaine GopinathMme MurthyMr NilkiniMr SootaMr SankeshwarMr MelligeriMr PremjiDeshpande Foundations— Sachin. Bhogavi (@sachinBHOGAVI) 9 janvier 2023

Quelle est votre préférence ?

