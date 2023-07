Réservez votre Galaxy Z Flip 5, Fold 5 dès maintenant

Comme ils l’ont fait ces dernières années, Samsung a ouvert des réservations pour ses prochains appareils Galaxy.

Il s’agit bien entendu de réservations sans engagement. Vous dites simplement à Samsung ce que vous envisagez de commander, donnez-leur votre nom et votre adresse e-mail, puis Samsung vous avertit (généralement quelques heures après le lancement effectif) qu’il est temps de commander votre nouveau téléphone. Samsung a tendance à offrir une remise plus importante sur les précommandes si vous avez réservé l’appareil, et dans le cas de son dernier, la société offre un crédit de 50 $ à ceux qui précommandent après une réservation.

À l’heure actuelle, les clients peuvent également s’inscrire au programme Samsung Offer, qui comprend des économies supplémentaires pour les étudiants éligibles, les militaires, les premiers intervenants et les employés des entreprises partenaires.Si vous prévoyez d’accrocher un Galaxy Z Flip 5, Fold 5, Tab S9 ou tout ce qu’ils pourraient annoncer ce mois-ci, vous feriez mieux de réserver et d’économiser cette pâte supplémentaire.

Samsung Unpacked démarre à 7h HE (4h PT) le mercredi 27 juillet.