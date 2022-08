Réservez votre forfait vacances Blues Brothers Con – Shaw Local

Avez-vous réservé votre forfait vacances pour le premier Blues Brothers Con faisant irruption dans la vieille prison de Joliet les 19 et 20 août? Lieu idéal pour le festival, ce centre correctionnel transformé en site historique restauré a été mis en évidence dans le film classique “The Blues Brothers”, qui a été présenté en salles il y a 42 ans cet été.

« Depuis que le musée a commencé ses activités en 2018, la vieille prison de Joliet est devenue un lieu de pèlerinage pour les fans de Blues Brothers du monde entier », a déclaré Greg Peerbolte, PDG du Joliet Area Historical Museum. “Nous sommes honorés de travailler avec Dan Aykroyd, Judith Belushi-Pisano [widow of John Belushi] et la famille Belushi pour préserver les contributions culturelles de l’un des plus grands films jamais réalisés. Blues Brothers Con aidera également à réparer les effets des pires aspects de l’histoire de la prison en s’associant à des organisations à but non lucratif et confessionnelles locales qui soutiennent les initiatives de réinsertion et de justice réparatrice.

Le site historique de la vieille prison de Joliet de 16 acres du musée historique de la région de Joliet sera transformé en une destination de divertissement en direct animée et familiale pour cet événement très attendu de deux jours. Les festivités mettront en vedette Dan Aykroyd et James Belushi dans les rôles d’Elwood Blues et de Brother Zee, respectivement, dans une performance de 90 minutes le vendredi 19 août.

Les Blues Brothers seront soutenus par le bluesman de Chicago Toronzo Cannon et Curtis Salgado, un interprète de longue date qui a donné son nom au personnage emblématique du film Curtis. La programmation du samedi 20 août comprend un service de musique gospel œcuménique dirigé par des dirigeants religieux et civiques de la région de Joliet, suivi des vétérans chevronnés du blues de Chicago Mondo Cortez & The Chicago Blues Angels, Dave Weld & The Imperial Flames, et Lil ‘ Ed & The Blues Impériaux.

Le Blues Brothers Con présentera également des hommages recréés au film sur tout le site. Les clients peuvent déguster des plats locaux et parcourir les sélections de marchandises, tout en se promenant dans les expériences “The Blues Brothers”, y compris un pop-up Maxwell Street Market, un spectacle de voitures Bluesmobile à Daley Plaza, des œuvres d’art en direct accompagnées d’un DJ au Soul Café et des concerts country et musique western au Bob’s Country Bunker. Le samedi matin s’ouvrira avec un service œcuménique spécial et une performance de musique gospel inspirée de la Triple Rock Baptist Church. Une projection publique gratuite de « The Blues Brothers » clôturera le festival samedi soir.

“Il est maintenant plus important que jamais que nous reconnaissions, vénérons et célébrions l’impact positif que la culture afro-américaine et la musique blues ont apporté au monde”, a déclaré Aykroyd. “C’est ce qu’étaient les Blues Brothers, et Blues Brothers Con poursuit cette mission avec dévouement et engagement. Judy et moi sommes reconnaissants et attendons avec impatience un week-end exceptionnel de plaisir, de nourriture et de célébration de tout ce qui est de la musique blues.

“Je voulais faire ça depuis des années”, a déclaré Belushi-Pisano. “Je vis dans le monde des Blues Brothers depuis plus de 40 ans, et la mission d’embrasser la musique blues, de partager de la musique et de soutenir la musique live reste constante. Ce festival est le format parfait pour que les fans embrassent le blues, et je ne peux pas penser à un meilleur lieu pour accueillir cet événement que la vieille prison de Joliet. Nous avons l’intention de créer une atmosphère reflétant la belle culture blues de Chicago, avec de la musique, de la nourriture et des œuvres d’art. Notre objectif est de créer une expérience amusante et édifiante qui laissera les gens en redemander.

Vous cherchez à réserver votre voyage à la con? Le Heritage Corridor Convention and Visitors Bureau a travaillé avec les organisateurs de Blues Brothers Con et plusieurs des grands hôtels locaux de Joliet pour mettre en place des forfaits de voyage comprenant des billets Con, un séjour à l’hôtel et un certificat de restauration échangeable dans les restaurants de la région de Joliet.

Le forfait comprend deux billets d’admission générale, un séjour d’une ou deux nuits dans un hôtel local de Joliet et un certificat de restauration de 50 $. Il reste encore des chambres pour le Wingate by Wyndham Joliet ; Les forfaits Clarion Hotel et Holiday Inn & Suites ont tous été réservés.

Pour voir le calendrier complet des événements Blues Brothers Con sur deux jours, visitez jolietprison.org/blues-brothers-con.

Pour réserver votre forfait vacances Blues Brothers Con, visitez heritagecorridorcvb.com/bbcon-hotels ou composez le 815-216-9962.