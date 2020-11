Réservez vos vacances directement pour éviter les sites de comparaison «impossible à contacter», lesquels? dit

Réservez vos vacances directement et évitez les sites de comparaison “impossible à contacter” pour des voyages moins chers et plus faciles à annuler, groupe de consommateurs Lequel? M’a dit.

Dans une enquête portant sur 5 000 expériences de ses membres avec certains des plus grands sites de réservation et de comparaison pour les vacances, l’organisation n’a pu qu’en recommander un.

Il a averti que ses membres avaient connu un service client médiocre, un manque de transparence sur les frais et les prix et des frustrations sur la fonctionnalité des sites.

Rory Boland, rédacteur en chef de Which? Travel, a déclaré: «Les sites de réservation ont été considérés comme un moyen sans tracas de trouver la meilleure offre de voyage ou d’hébergement lors de la réservation de vacances, mais notre enquête met en évidence de graves problèmes, allant de politiques de remboursement douteuses et de frais administratifs indésirables à inexistants. Service Clients.

«Cette année nous a montré que rien ne peut être garanti en ce qui concerne la réservation de vacances, il est donc plus important que jamais de s’assurer que l’entreprise avec laquelle vous réservez peut faire confiance à votre argent.»

Il a déclaré qu’à quelques «exceptions notables», les sites de réservation ont laissé tomber leurs clients et conseillé de réserver directement des forfaits, des hôtels ou des vols.

Dans la catégorie des réservations de vols, Opodo a été classée en bas de la liste, avec un taux de satisfaction globale de 41% et une note de deux étoiles sur cinq pour le service client.

Lequel? a également appelé à la prudence car il a récemment quitté le programme Atol, qui offre une protection pour les vacances à forfait.

Un porte-parole d’Opodo a déclaré que le nombre de ses clients dans le Which? L’enquête était petite et non représentative de ses 17 millions de clients dans le monde.

Lastminute.com a été classé comme le pire site de réservation d’hébergement et Travelocity le pire de la catégorie des sites de comparaison.

Lastminute.com a déclaré que la taille de l’échantillon était petite et a souligné que l’enquête avait été menée pendant la pandémie et toutes les perturbations qui en découlaient. Travelocity a été sollicité pour commentaires.