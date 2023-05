Réservez vos billets pour le déjeuner Femmes de mérite du 7 juin – Shaw Local

Rejoignez-nous le 7 juin 2023 à 11h au Boulder Ridge Country Club, Lake in the Hills, alors que nous honorons les femmes de distinction de cette année ! La cérémonie de remise des prix récompensera les femmes de mérite 2023 et permettra aux lauréates de partager leurs histoires. Les billets coûtent 50 $ chacun.

LES HONORÉS DE CETTE ANNÉE SONT : Kelsey Adams, Leslie Blake, Nancy Binger, Carol Defiore, Laura Dzielski, Nicole Eisenrich, Debbie Gallagher, Lisa Orris, Wendy Piersall, Carol Wagoner

Merci aux sponsors de cette année. Cliquez sur leurs noms pour en savoir plus sur eux.

• BMO

• Groupe de conseil Caldwell

• La Fondation communautaire du comté de McHenry

• L’éducation du collège du comté de McHenry à l’autonomisation

• Fleuriste de campagne, pépinière et jardinerie