Apple a envoyé mardi des invitations pour son événement de lancement d’automne, au cours duquel nous nous attendons à voir l’iPhone 15 et plusieurs autres appareils dévoilés. L’événement « Wonderlust » aura lieu le 12 septembre à 10 h HP.

Cela s’inscrit dans le calendrier habituel d’Apple consistant à organiser son événement de lancement d’iPhone entre la mi-septembre et la fin septembre. L’événement de l’année dernière pour l’iPhone 14 et l’Apple Watch Ultra a eu lieu le 7 septembre 2022, par exemple.

L’iPhone 15 sera probablement l’appareil phare dévoilé. Nous nous attendons à voir quatre modèles lancés cette année : un Plus standard et plus grand dans le niveau inférieur, et un Pro et un Pro Max plus avancés dans le niveau le plus cher.

On ne sait jamais vraiment quoi d’autre sera lancé aux côtés de l’iPhone de chaque année, même si au cours des dernières années, une nouvelle Apple Watch, des AirPods et un iPad standard ont été présentés lors de ces événements.

Il y a un nouvel appareil qui fera presque certainement son apparition : l’Apple Vision Pro. Le casque AR/VR, dévoilé lors de la WWDC 2023 en juin, ne devrait pas commencer à arriver dans les magasins Apple et à être expédié aux clients avant le début de 2024. Ne vous attendez donc pas à une sortie anticipée cet automne. Mais nous serions surpris si Apple ne profitait pas de l’occasion pour vanter sa prochaine avancée passionnante en matière de technologie personnelle – même si les entreprises seront probablement les seules à payer le prix de 3 500 $ du casque.

Nous pourrions également voir plus d’annonces pour les services Apple, avec de nouveaux ajouts à Music, TV Plus, Fitness et iCloud.

Quels autres produits nous verrons le 12 septembre – et qui seront disponibles à l’achat avant les vacances – sont un peu plus difficiles à déterminer. Voici nos meilleures hypothèses sur ce qu’Apple montrera sur scène.

Regarde ça: Attendez-vous à de grands changements dans l’iPhone 15 – y compris le prix 05:18

Lire les feuilles de thé aux pommes

Comme indiqué précédemment, nous sommes convaincus qu’Apple suivra la tradition et lancera une nouvelle gamme de téléphones (iPhone 15) et une nouvelle série de montres (Apple Watch Series 9). La société pourrait cependant encore lancer quelques boules de courbe au sein de ces files d’attente.

Selon de nombreuses rumeurs, l’iPhone 15 passerait à l’USB-C cette année sur tous les modèles. Seuls les modèles Pro et Pro Max les plus chers recevront un nouveau chipset bionique A16, a déclaré le journaliste de Bloomberg Mark Gurman, tandis que les modèles standard d’iPhone 15 et Plus utiliseront la puce A15 fournie dans les modèles haut de gamme d’iPhone 14 Pro et Pro Max de l’année dernière. Cela suit la nouvelle tradition d’Apple consistant à fournir uniquement aux modèles haut de gamme les chipsets mobiles les plus récents. Du côté positif, les modèles standard devraient remplacer l’encoche par le Dynamic Island polyvalent.

Il n’y a aucune trace d’un nouvel iPhone SE, le troisième et plus récent modèle de la gamme téléphonique abordable d’Apple étant lancé en mars 2022, nous ne nous attendons donc pas à un nouveau lors de l’événement de lancement de l’automne de cette année.

Nous nous attendons à voir l’Apple Watch Series 9, bien que les dernières rumeurs suggèrent que nous n’aurons que de nouveaux processeurs et de nouvelles couleurs – mais pas la surveillance de la glycémie suggérée par des fuites précédentes. Il n’est pas clair si nous aurons de nouvelles versions de l’Apple Watch Ultra ou de l’iPhone SE (deuxième génération), qui ont respectivement fait leurs débuts et ont été actualisées l’année dernière.

Il y a également fort à parier de s’attendre à un nouvel iPad standard, puisque le modèle a été actualisé chaque année depuis 2017. Un nouvel iPad Air est peu probable, car la gamme a été actualisée pour la dernière fois en mars 2022. De même, les nouvelles versions du 11 pouces et les modèles d’iPad Pro de 12,9 pouces avec puces M2 sont sortis en octobre 2022. Cela fait deux ans que le dernier iPad Mini est sorti en 2021, mais cette série n’a pas été mise à jour aussi régulièrement que les autres modèles ces dernières années.

Plus loin dans la gamme de produits Apple, il est plus difficile de dire ce qui pourrait arriver et ce qui pourrait attendre début 2024 et au-delà. Nous pourrions assister à des lancements inattendus, mais avec le Vision Pro à l’honneur, il ne semble pas qu’Apple ait besoin de bien plus que son casque chéri pour épater ses fidèles. Cela dit, Apple a bâti sa réputation sur les surprises de dernière minute, nous attendrons donc toujours One More Thing.