Les dirigeants des compagnies aériennes américaines sont les plus optimistes depuis le début de la pandémie de coronavirus grâce à un rebond des voyages en cours alimenté par les taux de vaccination, les tendances des cas de COVID et l’assouplissement des restrictions de voyage.

« Je suis soulagé. Je suis optimiste. Je suis enthousiasmé. Je suis reconnaissant », a déclaré le PDG de Southwest Airlines, Gary Kelly, lors de la conférence téléphonique sur les résultats de la compagnie aérienne jeudi.

«Nous commençons à voir la lumière au bout de ce tunnel très sombre», a déclaré le PDG d’American Airlines, Doug Parker, aux investisseurs.

«Oh, quelle différence fait une année», a déclaré mardi le PDG de United, Scott Kirby.

La flambée de la demande de voyages, qui a débuté en mars et qui montre peu de signes de ralentissement à l’approche de la saison estivale, est une bonne nouvelle pour l’industrie en difficulté. À lui seul, Southwest a perdu 1 milliard de dollars au cours des trois premiers mois de l’année.

Mais cela a un prix pour les voyageurs: des prix de billets plus élevés. Les passagers qui n’ont pas volé depuis la pandémie et qui s’attendent à trouver les tarifs avantageux qu’ils ont lus au cours de l’année écoulée seront probablement déçus, en particulier sur les itinéraires populaires et pendant les périodes de pointe comme les week-ends de vacances.

Les compagnies aériennes qui suspendaient des tarifs bon marché pour aider à remplir les avions pendant la pandémie se retrouvent soudainement capables d’augmenter leurs tarifs alors que les réservations à court et à long terme augmentent à un bon rythme. Les réservations de Delta en mars étaient deux fois plus élevées qu’en janvier. Les réservations anticipées du sud-ouest pour les voyages d’été sont si fortes que la compagnie aérienne opérera presque autant de vols en juin qu’en 2019. Et American a déclaré que ses réservations quotidiennes nettes cette semaine avaient atteint les niveaux de 2019 sans bénéficier de beaucoup de voyages internationaux ou d’affaires.

Lors d’appels sur les résultats avec les investisseurs au cours de la semaine dernière alors qu’ils publiaient des résultats trimestriels, les dirigeants des compagnies aériennes n’ont pas hésité à discuter du nouvel effet de levier dont ils disposaient pour augmenter le prix des billets grâce à la demande refoulée de voyages aux États-Unis et de fermer des lieux de vacances internationaux. comme le Mexique et les Caraïbes.

Les tarifs moyens d’Alaska Airlines pour les vols estivaux de pointe réservés à ce jour sont plus élevés qu’en 2019, selon Andrew Harrison, directeur commercial de la compagnie aérienne.

« Je pense que vous allez voir une montée sûre mais stable », a-t-il déclaré.

Vasu Raja, directeur des revenus d’American Airlines, a déclaré que les prix des billets réservés au début de l’année étaient environ la moitié des niveaux de 2019. Alors que la compagnie aérienne surveille les réservations au début de l’été, a-t-il déclaré, le chiffre atteint 90%.

L’Américain, a-t-il dit, fait «tout ce que nous pouvons» pour augmenter les tarifs moyens par passager, ou les rendements tels qu’ils sont connus dans le jargon de l’industrie.

C’est une question d’offre et de demande, ont déclaré Raja et d’autres.

« Nous voyons beaucoup de cas, en particulier pendant les vacances de pointe et des choses comme ça, où franchement la demande de sièges est supérieure à l’offre de sièges », a déclaré Raja.

United Airlines gère également les tarifs plus qu’elle ne l’a fait pendant la pandémie et apprécie les tendances observées, selon Andrew Nocella, directeur commercial. Jusqu’à présent, les tarifs moyens payés pour les voyages d’agrément intérieurs à la mi-juin sont en hausse par rapport à juin 2019.

« Nous avons encore un long chemin à parcourir, et cet été est encore loin », a déclaré Nocella. « Je suis vraiment plutôt optimiste que nous ayons tourné le coin à ce sujet. »

Les vols bon marché en cas de pandémie appartiennent-ils au passé?

L’essentiel pour les voyageurs: commencez à acheter des billets dès maintenant ou risquez des prix plus élevés ou un itinéraire de vol moins que souhaitable.

Il y aura encore des poches de deals, bien sûr, en particulier sur les routes avec une concurrence intense et en particulier de la part des transporteurs à petit budget. Allegiant et Frontier vantaient des tarifs de 29 $ via des promotions par courriel jeudi.

Les offres pourraient se généraliser s’il y avait une nouvelle augmentation des cas de coronavirus ou si le CDC et d’autres entités gouvernementales annoncent des restrictions de voyage, ce qui pourrait nuire à la demande de voyages. Les réservations vers le Mexique ont été touchées en janvier après que le CDC a déclaré qu’il exigerait des voyageurs sur les vols internationaux à destination des États-Unis qu’ils présentent la preuve d’un test COVID-19 négatif ou d’une récupération du virus à bord.

Le département d’Etat américain en début de semaine a relevé son niveau d’alerte sur des dizaines de pays étrangers, dont le Mexique, au statut de « ne pas voyager », mais les dirigeants du sud-ouest et américains ont déclaré jeudi qu’ils n’avaient encore vu aucun impact.

Une autre inconnue à l’approche de l’été: si les compagnies aériennes sont étourdies et ajoutent trop de vols. Cela ramènerait l’équation en faveur des voyageurs. Déjà, deux nouvelles compagnies aériennes, Avelo et Breeze, devraient faire leurs débuts.

« Nous sommes très conscients que ce sera toujours compliqué et que nous devrons gérer avec soin », a déclaré Kelly.

Comment économiser de l’argent sur les billets d’avion cet été

►Ne traînez pas, surtout si vos dates de voyage et votre destination sont définies. Les offres de dernière minute étaient courantes au début de la pandémie parce que très peu de personnes, en particulier les voyageurs d’affaires qui achètent des billets de dernière minute coûteux, voyageaient. Mais les compagnies aériennes affirment que les modèles de réservation traditionnels sont de retour, de sorte qu’elles savent où la demande est forte et retiennent de nouveau certains sièges dans l’espoir d’une prime de dernière minute. Comme pour les voyages de vacances, si vous voyez un tarif qui vous convient, prenez-le et ne regardez pas en arrière.

►Soyez flexible avec votre destination et vos dates si votre seul objectif est d’aller quelque part cet été. United vient d’ajouter une nouvelle fonctionnalité dans laquelle vous indiquez votre aéroport d’origine et vos dates et une carte apparaît avec les prix des vols. Google Flights propose également une fonctionnalité cartographique populaire.

►Voyagez les mardis et mercredis. Le transporteur à petit budget Spirit a déclaré qu’il était plus susceptible de proposer des offres à ces dates pour remplir les avions cet été que les week-ends, lorsque la demande est déjà forte.

►Reportez votre voyage à la fin de l’été ou au début de l’automne. C’est une période plus lente pour les voyages de vacances, et si les voyages d’affaires ne rebondissent pas de manière significative, les compagnies aériennes devront baisser les tarifs pour attirer les vacanciers dans l’accalmie avant la saison chargée des voyages de Thanksgiving et de Noël.