Réserver un Galaxy Z Fold 3 gratuitement a du sens

Une fois que Samsung aura annoncé le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 le 11 août, la période de réservation sera terminée et les bonus supplémentaires qu’ils offrent auront disparu. Si vous avez le moindre intérêt à acheter les prochains appareils pliables de Samsung, vous devez mettre votre nom sur la liste pour vous inscrire.

Si vous réservez un Galaxy Z Fold 3, qui est un système de réservation gratuit sans engagement, vous aurez accès aux « valeurs d’échange instantané en ligne les plus élevées » au moment de l’achat. Cela signifie simplement que Samsung vous donnera plus d’argent que ce que vous obtiendriez généralement pour le téléphone que vous échangerez contre le nouveau Fold. S’il s’agit d’un nouveau téléphone Galaxy, cela pourrait signifier plus de 800 $ de réduction sur le Fold 3.

Oh, Samsung lance également une sorte de « crédit de reprise supplémentaire de 100 $ », ce qui pourrait signifier des économies encore plus importantes.

En plus des grosses remises de reprise, vous bénéficierez de 12 mois gratuits de Samsung Care+ en réservant, ainsi que l’accès à « une offre spéciale supplémentaire sur les produits Galaxy lors de la précommande ». J’imagine que cela signifiera des Galaxy Buds 2 gratuits, des accessoires bon marché, etc.

Si vous n’avez jamais réservé avec Samsung auparavant, c’est assez simple. Vous cliquez sur le lien ci-dessous, puis donnez-leur votre nom et votre e-mail. Vous pouvez vous arrêter là si vous le souhaitez, car votre nom figure sur la liste. À partir de là, ils vous demanderont si vous avez des appareils à échanger contre leurs nouveaux appareils. Selon Samsung, cela « accélérera » votre précommande au moment de l’achat.

Une fois les téléphones annoncés et le système de précommande ouvert, vous recevrez un e-mail pour commencer.