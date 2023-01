Réserver un Galaxy S23 Ultra vous rapporte 50 $ : voici comment

Pour ceux qui ont manqué cela l’autre jour, Samsung a fait plus qu’annoncer que le 1er février est la date à laquelle ils présenteront officiellement le Galaxy S23 et le Galaxy S23 Ultra. Ils ont également lancé leur système de réservation standard, qui est votre première occasion de leur dire à quel point vous êtes enthousiasmé par leurs nouveaux téléphones, même s’ils ne nous ont pas encore dit ce qu’ils sont. C’est une chose étrange, mais nous sommes habitués à ce que cela se produise.

Le système de réservation du Galaxy S23 est comme tous ceux qui l’ont précédé. C’est un système gratuit (ici) qui vous permet de montrer à Samsung votre intérêt à acheter potentiellement ses nouveaux téléphones. Nous pensons que ces nouveaux téléphones seront les Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra. En remplissant le formulaire de Samsung, vous ne vous engagez en aucun cas à acheter un Galaxy S23 et vous dites simplement : “Hé amis Samsung, je pourrais vouloir acheter ça si l’accord de lancement est assez bon et si le S23 a des surprises qui ‘ va me gagner. C’est ça.

La plupart des années, Samsung essaie de vous vendre en réservant en offrant des goodies de précommande supplémentaires en plus des autres goodies de précommande qu’ils ont prévus. À titre d’exemple, ils offraient un crédit d’échange bonus de 100 $ avec des réservations pour le Galaxy Fold 3, jusqu’à 200 $ de crédits pour le Fold 4 il y a quelques mois et un crédit supplémentaire de 50 $ à dépenser aux côtés du Galaxy S22.

Pour le lancement du Galaxy S23, Samsung offre à nouveau ce crédit bonus de 50 $, bien que vous puissiez le doubler à 100 $ si vous leur dites que vous voudrez peut-être aussi leur nouveau Galaxy Book. Nous ne savons pas encore quels autres bonus de lancement ou de précommande Samsung proposera, mais ils sont généralement assez bons. Au cours de la période de précommande du Galaxy S22, ils accordaient jusqu’à 200 $ de crédit à dépenser en accessoires, plus jusqu’à 700 $ de réduction instantanée avec les échanges. Je parie que nous verrons quelque chose de similaire cette année.

Encore une fois, le système est gratuit et ne vous enferme dans rien. Samsung utilise vos informations pour évaluer l’intérêt, puis vous enverra un e-mail une fois les précommandes ouvertes.

