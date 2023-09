Réservations anticipées de Jawan : le film Shah Rukh Khan vendra 1,25 lakh de billets d’ici la fin de la journée ; ces villes sont en tête de la demande

Jawan est prêt à battre de loin les records de Pathaan. Les réservations à l’avance sont ouvertes. Shah Rukh Khan les fans mettent tout en œuvre pour faire du film un grand succès. Des spectacles ont été organisés dans toute l’Inde pour les fans. En fait, les fans qui disposent de plus de ressources financières sponsorisent des billets pour ceux qui souhaitent voir mais n’en ont pas les moyens. Les experts commerciaux sont sous le choc de voir la demande pour Jawan. Maintenant, la nouvelle arrive que Salaar a été reporté. Il semblerait que le travail de post-production ne soit pas encore terminé. Jawan reçoit une immense réponse et de nombreux cinémas ont déjà commencé à proposer une tarification dynamique pour celui-ci.

Jawan : Ces villes sont à la tête de la demande pour les films SRK

Hyderabad s’avère être la nouvelle capitale de Shah Rukh Khan. Delhi et Calcutta ne sont pas loin derrière en nombre. Pour l’instant, le Gujarat ne fonctionne pas aussi bien. Mais cet État a toujours été le marché faible de Shah Rukh Khan. Les experts commerciaux prédisent que le jour d’ouverture sera supérieur à Rs 75 crores. Les spectacles à Chennai se remplissent rapidement. Beaucoup disent que plus de Rs 15 crores le jour de l’ouverture proviendront du Tamil Nadu lui-même. La réponse à Shah Rukh Khan lors de l’événement Jawan à Chennai était la preuve de sa célébrité panindienne.

#Jawan STATUT DE RÉSERVATION À L’AVANCE DANS LES CHAÎNES NATIONALES ! Mise à jour du jour 1 au PIC, 14h30 ?#PVR = 45 000 ?#INOX = 20800 ?#Cinépolis = 9700 Total : 75 500 billets vendus#JawanAdvanceBooking pic.twitter.com/eapMXhhgQh Syed Irfan Ahmad (@Iam_SyedIrfan) 1er septembre 2023

Jawan a déjà gagné trois crores de roupies en réservant à l’avance

On dit que le film Jawan de Shah Rukh Khan et Atlee a déjà gagné trois crores de roupies. Il nous reste encore six jours pour le film. Il a franchi les avancées de Selfiee en cinq minutes selon un compte de réseau social. Le film croisera les avancées de tous les films de Bollywood, y compris Pathaan qui a vendu 5,56 lakh de billets à l’avance. La bande-annonce a laissé un énorme impact.

EXCLUSIF :- #Jawan croise les avancées de #Selfie en 5 minutes ! Oui, vous avez bien lu. Aujourd’hui, nous croiserons les avancées à vie de tous les films, sauf quelques-uns et devraient franchir 1 lac tickets d’ici la fin de la journée. C’est un RAMPAGE !!! #JawanAdvanceBooking#SRK #Atlee #VijaySethupathi pic.twitter.com/senv2hFyRw CinéHub (@Its_CineHub) 1er septembre 2023

Shah Rukh Khan joue un double rôle dans le film. Vijay Sethupathi est le méchant. Nous ne pouvons pas attendre le film maintenant.