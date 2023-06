Réservations Adipurush: Prabhas, la star de Kriti Sanon devrait battre les ventes de billets à l’avance de Drishyam 2, ’83 mais Pathaan semble invincible

La vague Adipurush s’est lentement propagée en Inde. Le film arrive le 16 juin 2023. Prabhas, qui a une énorme base de fans à travers le pays, joue le rôle épique de Lord Rama. Kriti Sanon est Sita Maa tandis que Saif Ali Khan est le menaçant Raavan. Les préventes anticipées pour Adipurush sont assez bonnes. Ils ont battu un certain nombre de films à succès de 2022 et 2023. Avec quelques jours restants, il dépassera bientôt des films comme Drishyam 2 et ’83 The Film. Il devrait avoir des préventes d’environ 2 lakh au minimum. Les sièges dans des endroits du nord de l’Inde comme Chandigarh se remplissent bientôt.

PATHAAN ET KGF 2 RÉGNENT AU SOMMET

Pathaan et KGF 2 ont tous deux vendu plus de cinq lakh de billets en prévente. Adipurush envisage le premier jour d’environ Rs 30 à 35 lakh dans la ceinture hindi. S’il obtient environ Rs 25 lakh du marché Telugu, il aura une chance de battre le record de la journée d’ouverture de Pathaan. Pathaan a enregistré les réservations anticipées les plus élevées pour tous les films en 2023.

Brahmastra avait réservé trois billets lakh. Nous devons voir s’il franchit cette étape. Ranbir Kapoor, Ram Charan, Abhishek Agarwal, Ananya Birla et Manoj Manchu ont réservé un grand nombre de billets pour montrer le film aux enfants défavorisés. Cette décision a suscité des réactions mitigées de la part des gens. Les gens qui ont vu des extraits du film disent que c’est un chef-d’œuvre visuel. Demain, nous verrons un déchaînement alors que les réservations à l’avance commenceront dans l’Andhra Pradesh et le Telangana. Ils sont le territoire de Prabhas. Le KGF 2 de Yash a fait Rs 53 crore avec sa version doublée en hindi. C’est le plus gros record pour un film doublé.

La grande nouvelle est qu’il pourrait ouvrir mieux que le RRR de SS Rajamouli sur le marché hindi. C’est énorme. RRR a obtenu une réponse formidable avec le matériel promotionnel. Adipurush a pris de l’ampleur ces derniers temps après que tout le monde ait tourné le premier teaser du film d’Om Raut.