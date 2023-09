Réservations à l’avance à la billetterie de Jawan Day 5 : Shah Rukh Khan et l’acteur d’Atlee ralentissent ? Vérifier la comparaison avec Gadar 2

Jawan aurait gagné Rs 75 crores dimanche en Inde. Cela inclut toutes les langues. Shah Rukh Khan et le film d’Atlee fait rage dans les salles de cinéma. Aujourd’hui, tous les regards seront tournés vers le montant collecté étant donné que nous sommes un lundi. Un expert en commerce a déclaré que la baisse pourrait être supérieure à 35 pour cent, ce qui est attendu étant donné qu’il s’agit d’un jour ouvrable. D’ailleurs, un grand nombre de personnes l’ont vu ce week-end. Mais les premiers chiffres à venir suggèrent que le film tient parfaitement le coup. Jawan a transformé des salles de cinéma en stades et les exploitants/distributeurs jubilent.

#Jawan *Jour 4 / Dim* dans les chaînes nationales Nett BOC Update : dimanche, 23h30 #PVR + #INOX: 26,80 cr #Cinépolis: 6,85 cr Total : 33,65 cr JOURNÉE LA PLUS ÉLEVÉE DE TOUS LES TEMPS DANS LES CHAÎNES NATIONALES Total Jour 1 : 29,96 cr Jour 2 : 22,75 cr Jour 3 : 32,67 cr Jour 4 : 33h65 Taran Adarsh ​​(@taran_adarsh) 10 septembre 2023

Jawan Réservations à l’avance Jour Cinq

Shah Rukh Khan est sur une lancée en 2023. Il semble que Jawan franchira la barre des Rs 1000 crore après Pathaan. Le film est censé rapporter plus de Rs 25 crores demain. Mais les chiffres peuvent également dépasser Rs 30 crore. Les villes qui ont un maximum de réservations à l’avance sont Mumbai, Hyderabad, Delhi, Coimbatore, Kolkata, pour n’en nommer que quelques-unes. Mais le film tient vraiment bien. Les chiffres du cinquième jour d’avance seraient supérieurs à Rs six crores selon les analystes de marché conservateurs. Les réservations de spots interviendront dans les salles de cinéma mono-écran.

Jawan Jour 5 contre Gadar 2 Jour 5

Les fans des deux films font des comparaisons sur les réseaux sociaux. Il semble que Gadar 2 ait effectué des réservations anticipées de Rs 10 crores le jour 5. Jawan est encore un peu en retard. Mais s’il a géré Rs 8 à 10 crores d’avance, une somme de Rs 30 crores est encore possible. Jawan devrait franchir la barre des Rs 500 crore GBOC d’ici dimanche soir. Demain, tous les chiffres d’outre-mer arriveront. Les fans de Shah Rukh Khan ont souligné que Pathaan avait gagné Rs 26 crores le premier lundi. Nombreux sont ceux qui n’aimaient Pathaan que par bribes. Jawan a également été apprécié pour son histoire.

De nombreux experts commerciaux espèrent qu’il gagnera plus de Rs 30 crore le premier lundi. Jawan bat Pathaan depuis le premier jour en Inde. À l’étranger, Pathaan s’en sort mieux. Nous devons voir s’il bat les premiers numéros du lundi de Gadar 2. C’est une affaire acharnée pour tout le monde.