Réservations à l’avance à Jawan : le film de Shah Rukh Khan se prépare pour un début toofani au box-office ; BAT déjà Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan de Salman Khan

Enthousiasme pour Shah Rukh Khanle nouveau film Jawan est à son apogée. Les fans sont plus que ravis de revoir King Khan sur grand écran. L’année 2023 a commencé sur une note splendide pour Shah Rukh Khan alors que son film Pathaan a fait des affaires phénoménales au box-office. En fait, il s’est avéré être le plus gros succès de Bollywood puisqu’il a franchi la barre des Rs 1000 crore. Maintenant, il est prévu que Jawan fera plus d’affaires que Pathaan. Les réservations à l’avance des billets ont commencé aujourd’hui et au vu du bruit, il est acquis que Jawan s’avérerait être un succès. Apparemment, il a déjà réussi à battre Salman Khan Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan.

Jawan prend un bon départ avec les réservations à l’avance

Comme le rapporte DNA India, Shah Rukh Khan Jawan a déjà vendu environ 1,18 lakh de billets. Ce numéro a été comptabilisé jusqu’à 15 heures aujourd’hui. Cela signifie que JawanLa collecte de réservations anticipées de a déjà franchi la barre des Rs 4 crore. Le rapport indique que Jawan a dépassé la collecte totale de réservations à l’avance de Salman Khan Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan c’était Rs 3,39 crore. Pendant ce temps, le dernier tweet de Taran Adarsh ​​suggère que Jawan a déjà vendu près de 1,38 lakh de billets dans les chaînes nationales. Ce numéro est jusqu’à vendredi, 23h30.

Découvrez le tweet de Taran Adarsh ​​ci-dessous :

#Jawan STATUT DE RÉSERVATION À L’AVANCE : CHARGEMENT DU TSUNAMI ! REMARQUE : billets vendus pour le *jeudi* / *Jour 1* chez NATIONAL CHAINS Mise à jour : vendredi, 23h30 #PVR + #INOX: 115 200 #Cinépolis: 23 100 Total : 138 300 billets vendus ???#SRK #Nayanthara #VijaySethupathi #DeepikaPadukone Taran Adarsh ​​(@taran_adarsh) 1er septembre 2023

En effet, il semblerait que Tsunami débarque au box-office avec Jawan. Le film sort le 7 septembre. Jawan est réalisé par Atlee et met également en vedette Nayanthara, Vijay Sethupathi, Yogi Babu, Sanya Malhotra, Ridhi Dogra et d’autres. Le film à gros budget a des camées de Deepika Padukone et Thalapathy Vijay. Il est également rapporté que Sanjay Dutt a également un rôle particulier à jouer à Jawan.

Vérifier Jawan bande-annonce ci-dessous :

Hier, la bande-annonce de Jawan a été publiée par les créateurs. En 24 heures, la bande-annonce a été vue plus de 23 millions de fois. Jawan semble définitivement être sur la bonne voie pour battre des records au box-office. Mais battra-t-il le record de Pathaan ? Seul le temps nous le dira.