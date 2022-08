‘Reservation Dogs’ Saison 2: Courir vers la maison

Comme de nombreux projets improvisés, cela prend quelques tours, et la saison étoffe les enfants dans une pièce de personnage décontractée et observatrice. Elora (Devery Jacobs) est un chagrin ambulant qui ressent particulièrement la perte de Daniel (nous apprenons finalement que c’est elle qui a retrouvé son corps). Bear (D’Pharoah Woon-A-Tai) est un garçon dégingandé qui trébuche pour devenir l’homme qu’il semble être. Cheese (Lane Factor) est impassible et réfléchi; Willie Jack (une Paulina Alexis gagnante instantanément) a une bouche prodigieusement grossière et un cœur fidèle.

La Californie est moins une destination concrète pour eux qu’une idée, un substitut pour “pas ici”. Mais “Reservation Dogs” est profondément en contact avec la sensation et la saveur de la ici qu’il dépeint.

Les créateurs, Sterlin Harjo et Taika Waititi, ont produit une histoire sur les peuples autochtones par des peuples autochtones, tournée dans l’Oklahoma, avec la texture granuleuse d’une grande télévision régionale. (C’est à la fois un exemple bienvenu d’une télévision qui prête attention à la vie rurale et un rappel que «rural» n’est pas synonyme de «blanc».) C’est imprégné de traditions, de modes de vie et d’histoire pop; un épisode de la saison 1 plonge dans le mythe de la Deer Lady vengeresse et la carrière du groupe amérindien des années 70 Redbone.

Comme “Atlanta”, une autre comédie magique-réaliste de FX, “Reservation Dogs” a une irrévérence sincère et une aversion pour le cliché romantique. Bear reçoit la visite de l’esprit d’un guerrier Lakota (Dallas Goldtooth) qui était à la bataille de Little Big Horn – à mais pas dans, car il est mort lorsque son cheval a heurté un trou de gopher – et qui transmet des pépites de sagesse dans un torrent de bro-parle. Dans un nouvel épisode, il dit solennellement à Bear : « Continue, mon fils capricieux, il y aura la paix quand tu auras fini », une bénédiction du groupe de rock classique Kansas.