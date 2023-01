Réservation anticipée de Pathaan : la vedette de Shah Rukh Khan-Deepika Padukone devrait avoir un début monstrueux ; a déjà gagné CE beaucoup d’argent au box-office [Read deets]

Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham avec Pathaan vont bientôt sortir en salles. Les SRKians attendent désespérément le 25 janvier, car c’est à ce moment-là que King Khan reviendra sur grand écran en tant que héros à part entière. Son avatar d’action a déjà intrigué tout le monde grâce à la bande-annonce. Compte tenu du buzz autour du film, on s’attend à ce que Pathaan gagne de l’argent MASSIVE et mette fin à la course à sec de Bollywood au box-office. Les dernières mises à jour indiquent que le film a déjà fait beaucoup d’argent dans sa réservation à l’avance.

Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham Pathaan seront-ils un énorme succès ?

Tel que rapporté par Sacnilk Entertainment, Pathaan a enregistré de bons chiffres dans sa réservation à l’avance le premier jour en Inde. La réservation à l’avance a commencé le 20 janvier et les billets se sont vendus comme des petits pains. Selon le rapport, Pathaan a déjà collecté Rs 15,18 crore au box-office. Cela semble être un bon début pour Pathaan car à l’étranger, le film a déjà enregistré une excellente affaire dans sa réservation de billets à l’avance.

A partir de maintenant, #Pathaan Réservation à l’avance le premier jour ? 15.18 Cr [486424 tickets sold]???#PathaanAdvanceBooking Sacnilk Entertainment (@SacnilkEntmt) 21 janvier 2023

Même pour le jour 2, il semble que Pathaan ait pris un bon départ. Pathaan Advance Booking est à la mode sur Twitter avec tous les fans de Shah Rukh Khan se réjouissant que le film reçoive de bonnes affaires.

La réservation de Pathaan est en feu… ?? La célébrité signifie #ShahRukhKhan #PathaanAdvanceBooking #Pathaan Hitendra (@Hitendra4u) 21 janvier 2023

#PathaanAdvanceBooking#Pathaan 100 Crores en 2 jours possible en Inde 180-200 cr en 5 jours possible aussi. Overseas Blockbuster comme la plupart #ShahRukhKhan ? Films. Billetterie Tsunami Chargement…. Tat trop sur une version du mercredi non férié? A partir du soir, le ciel est la limite ? IamNB (@IamFMN) 21 janvier 2023

SRK SE KA KOI CONCURRENT NAHI HAI AUR NA HOGA #PATHAN #PathaanAdvanceBooking #PathaanTrailer Adeeb Ansari (@Here_is_Adeeb) 21 janvier 2023

Bollywood a souffert au box-office au cours de la dernière année. De nombreux grands films ont explosé au box-office. Maintenant, tous les yeux sont tournés vers Pathaan.