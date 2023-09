Réservation anticipée de Jawan : le film de Shah Rukh Khan crée un buzz à l’échelle nationale avec des ventes record

Le nouveau film de Shah Rukh Khan, Jawan, génère beaucoup d’enthousiasme avec ses réservations à l’avance, qui devraient permettre au film de dépasser très facilement la barre des Rs 50 crore. Les gens sont curieux de voir s’il peut battre le record établi par Pathaan. Bien que les réservations à l’avance pour Jawan soient en avance sur celles de Pathaan, il y a un petit problème avec les chaînes de théâtre nationales en raison de problèmes de programmation. Certains films du passé sont toujours en diffusion et demandent des horaires, ce qui entraîne un léger retard.

Jawan est devenu le film avec le plus grand nombre de réservations à l’avance pour la journée d’ouverture

Les chaînes de théâtre nationales visent environ 5 lakh de ventes de billets, ce qui constituerait un record parmi les trois ou quatre plus élevés jamais enregistrés. Les réservations à l’avance pour le premier jour devraient être les plus élevées jamais enregistrées, et le nombre global d’avances pourrait également battre des records. Cependant, il est important de noter que Pathaan a bénéficié d’une libération de cinq jours et de grandes vacances le deuxième jour.

Réponse massive du sud de l’Inde, moins des régions de langue hindi

Jawan enregistre les réservations à l’avance les plus importantes au Bengale occidental et en Inde du Sud, à l’instar de Pathaan. Ces régions devraient attirer des foules massives. Bien que les régions de langue hindi de Jawan soient assez peu nombreuses, elles sont néanmoins plus fortes que Pathaan. De plus, Jawan bénéficie de la libération le jour de Krishna Janmashtami, un jour férié. Dans des régions comme le Gujarat, l’Est du Pendjab et le Madhya Pradesh, Jawan devrait obtenir de meilleurs résultats que d’autres régions, mais il devrait toujours éclipser Pathaan.

Les versions doublées de Jawan devraient créer davantage de buzz

En outre, Jawan a doublé des versions en tamoul et en telugu, qui devraient fonctionner exceptionnellement bien grâce à la forte présence du sud de l’Inde dans le film, notamment des acteurs de soutien (Nayanthara, Vijay Sethupathi) et un éminent réalisateur (Atlee) de l’industrie cinématographique tamoule. . Cependant, cela pourrait affecter les collections de la version hindi dans le Sud, car certains publics préfèrent la regarder dans leur langue locale. Cette situation est quelque peu unique, car généralement, les films hindi dominent, même avec les versions doublées.

Jawan sortira dans ces langues

L’industrie cinématographique hindi a traversé des temps difficiles, mais Jawan semble prêt à poursuivre la récente tendance au succès au box-office. Réalisé par Atlee et produit par Gauri Khan, avec Gaurav Verma comme coproducteur, Jawan devrait sortir le 7 septembre 2023 dans les salles du monde entier, offrant au public le choix entre l’hindi, le tamoul ou le telugu.