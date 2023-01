Réservation à l’avance de Pathaan : la vedette de Shah Rukh Khan-Deepika Padukone aura un week-end d’ouverture kickas* ; lorgnant le triple siècle

Pathan est l’un des films les plus attendus avec Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et Jean Abraham. Le film est réalisé par nul autre que Guerre directeur de renommée Siddharth Anand et produit par nul autre que Aditya Choprale grand patron de FRJ. Et le buzz est toujours aussi élevé. Il semble que Shah Rukh Khan aura un excellent week-end d’ouverture et reviendra après tout. La pré-réservation de Pathaan est assez élevée et les pré-ventes sont également élevées. Et maintenant, les réservations anticipées du premier jour jusqu’au soir ont fait surface et il semble que le film prendra un bon départ.

Rapport de réservation anticipée Pathaan pour le 25 janvier

Shah Rukh Khan, le film vedette de Deepika Padukone, Pathaan, est à la mode dans Entertainment News depuis longtemps. Depuis que le teaser a été publié aux côtés des deux chansons, Besharam Rang et Jhoome Jo Pathaan, qui ont fait parler de lui en ville. L’analyste commercial populaire Taran Aadarsh ​​a publié le rapport de réservation anticipée pour le jour 1 pour Pathaan. Le rapport de réservation est conforme à la collecte de données jusqu’au dimanche 22 janvier 2023. Les réservations de Pathaan ont été solides avec environ 3 00 500 billets vendus en Inde uniquement. Les données des tickets proviennent uniquement de PVR, INOX et Cinepolis. Découvrez le tweet de Taran Aadarsh ​​ici :

#Pathaan *réservation à l’avance* statut chez *chaînes nationales* Mise à jour jusqu’à dimanche 17h15 #PVR: 1,30,000 #INOX: 1,13,000 #Cinépolis: 57 500 Total des billets vendus : 3 00 500 REMARQUE : Données du *jour d’ouverture* [25 Jan 2023] SEUL. pic.twitter.com/FtsvpFEtub taran adarsh ​​(@taran_adarsh) 22 janvier 2023

Pathaan fera un triple siècle le week-end d’ouverture ?

Shah Rukh Khan et John Abraham ont fait équipe pour la première fois dans un tel film. L’acteur verra John contre Pathaan. Il y a des séquences d’action à indice d’octane élevé dans le film mettant en vedette Shah Rukh et John que les fans aimeraient regarder. Comme on le sait, le film aura un record d’ouverture de 5 jours. Alors que les premières estimations indiquent que Pathaan pourrait gagner Rs 150 crore à 200 crore lors de son week-end d’ouverture, en examinant les réservations anticipées tonitruantes, le rapport ETimes indique qu’il pourrait également entrer dans le club Rs 300 crore au cours du week-end de cinq jours. Dans l’état actuel des choses, selon les rapports, les ventes de Pathaan le deuxième jour sont proches de 2 lakhs.