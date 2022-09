Réservation à l’avance de la collecte au box-office de Brahmastra : Ranbir Kapoor, vedette d’Alia Bhatt, prend un DÉPART FANTASTIQUE dans les chaînes multiplex ; semble être Bollywood de retour sur la bonne voie

L’équipe de Brahmastray compris Ranbir Kapoor, Alia Bhat et directeur Ayan Mukerji, ont plongé tête baissée dans les promotions du film alors que la date de sortie approchait. Maintenant, considérant que Karan Johar le produit, qui croit aux promotions intenses et aux stratégies de marketing innovantes pour tous les films financés par son Productions du Dharmail n’est pas surprenant que Brahmastra première partie Shiva a pris cette route, et il semble que le Remorque Brahmastra, Chansons de Brahmastra et tout le marketing agressif a fonctionné très bien car le film a pris la meilleure réservation à l’avance pour tout Film bollywoodien cette année.