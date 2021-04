LA mère soupçonnée d’avoir poignardé à mort ses trois jeunes enfants à Los Angeles était «malade» depuis plusieurs mois et était mêlée à un conflit de garde amère, selon les rapports.

Liliana Carrillo, 30 ans, a été arrêtée samedi après-midi dans le comté de Tulare – à environ quatre heures au nord de l’endroit où ses trois enfants ont été retrouvés morts à Reseda, en Californie.

La mère des enfants Liliana Carrillo, 30 ans, est vue ci-dessus Crédit: Instagram / nthatswhyimbeautiful

Les enfants, âgés de 3, 2 et 6 mois, ont tous été retrouvés morts par leur grand-mère samedi matin Crédits: GoFundMe

Quelques heures plus tôt, la grand-mère des enfants avait appelé la police après avoir découvert les trois tout-petits – âgés de trois, deux et six mois – morts dans un complexe d’appartements, avec Carillio nulle part.

La mère de 30 ans était censée remettre les enfants à leur père – et à son ex-petit ami – Erik Denton dimanche, a-t-il déclaré au Los Angeles Times.

Denton a déclaré au point de vente qu’il avait demandé la garde des enfants le 1er mars, qui, selon lui, avaient agi mentalement instable.

« Liliana était très malade, et ce n’est pas le cas – elle n’était pas elle-même, et cela fait plusieurs mois qu’elle est malade », a déclaré la cousine de Denton, Teri Miller, à KTTV.

Denton, a déclaré Miller, est « dévasté » et a contacté à plusieurs reprises le Département des services à l’enfance et à la famille, ainsi que la police, car il savait que Carrillo « avait besoin d’aide ».

En plus de demander la garde le 1er mars, Denton a également demandé une ordonnance de visite d’urgence temporaire le 4 mars et a demandé que Carrillo soit évalué mentalement.

Le père des enfants, Erik Denton, a décrit sa dévastation suite aux meurtres et a déclaré que Carrillo était « malade » depuis plusieurs mois. Crédits: GoFundMe

Liliana Carrillo, 30 ans, a dirigé un blog dans lequel elle a fustigé les stars de Teen Mom

Carrillo a répondu en demandant une ordonnance de non-communication temporaire pour violence domestique contre Denton le 12 mars à la Cour supérieure de Los Angeles, selon les archives.

Les ordonnances demandées par Denton ont été rédigées lors d’une audience le 26 mars. Une autre audience dans l’affaire était prévue le 14 avril.

Denton a déclaré au Times qu’il avait essayé de faire intervenir les autorités locales, mais «à Los Angeles, ils n’aideraient pas. Le LAPD ne s’impliquerait pas. »

Miller a ajouté de la même manière: «Il est également frustré par le système, car le système leur a fait défaut. Le système a laissé tomber ces enfants.

Les enquêteurs ont été incapables de localiser leur mère, Carrillo, pendant plusieurs heures après le lancement d’une chasse à l’homme – elle aurait fui la scène chez les enfants – deux garçons et une fille – ont été retrouvés morts samedi matin.

Elle aurait également abandonné son véhicule avant d’en prendre un autre dans les heures précédant son arrestation.

La police de Los Angeles enquête samedi sur les lieux d’un crime dans le complexe d’appartements Royal Villa à Reseda Crédit: AP: Associated Press

Depuis, Carrillo a lancé ce qu’elle a appelé un «Blog pour le bien» sur Instagram à l’aide duquel elle écrivait et partageait des messages et des confessions inspirants sur elle-même, rapporte DailyMail.com.

Et dans certains articles, elle a poursuivi les parents dans l’émission Teen Mom, les qualifiant de mauvaises mères.

Dans un message daté du 10 mai 2013, elle a allégué que les stars « abusaient physiquement et émotionnellement de leur partenaire puis se victimisent elles-mêmes » et l’ont qualifiée de « merde ».

« Ils sont impliqués dans des drogues lourdes, ne peuvent pas leur échapper, puis pleurent sur le fait qu’ils ne peuvent pas accéder à leur enfant … Je veux dire vraiment? », Écrit-elle.

« Toutes ces mères qui ont été présentées l’ont à mon avis, et pardonnez-moi si cela offense quelqu’un mais c’est mon opinion et je m’y tiens fermement, juste idiot après idiot. Je n’ai pas pitié d’elles. »

Elle a ajouté: « Il est indéniable qu’il y a quelques mères dans la série qui progressent de leurs situations et grandissent de leurs problèmes, mais il y en a d’autres qui me choquent de savoir comment ou pourquoi elles ont toujours la garde de leur enfant. »

Ailleurs dans le message, elle a avoué «je ne suis pas parfaite» et a parlé de ses propres «relations malsaines» dans lesquelles elle «perdrait le contrôle».

Elle a écrit: « Croyez en vous et invoquez la force de l’intérieur pour vous pousser à faire de votre mieux. Ce monde est sans limites. Vous êtes votre pire ennemi. »

La police a déclaré que les trois victimes étaient âgées de moins de cinq ans et avaient chacune subi des coups de couteau mortels. Crédit: AP: Associated Press

Ailleurs sur le blog, elle a parlé de « problèmes de la vie courante » et ses messages incitent les fans à « prendre en main votre vie ».

Elle a écrit: « ‘Je ne suis pas parfaite, j’ai encore de nombreux problèmes, mais dans l’ensemble, je suis heureuse et fière de mon passé. J’aime ma vie actuelle et j’ai hâte à mon avenir. »

Les enfants de Carrillo ne seraient pas nés au moment où elle a cessé de publier sur le blog en ligne.

Dans d’autres articles, elle semblait avoir du mal avec son identité – se qualifiant parfois d ‘ »amante passionnée » et d’autres fois se disant « égoïste et » manipulatrice « .

Elle a écrit: « Quant à vous, passez un moment incroyable aujourd’hui!

« Soyez vous-même, ne vous souciez pas de ceux qui vous détestent. Ils ont probablement besoin d’un câlin et d’un sourire. »

La police est vue à l’extérieur de la maison où les trois jeunes enfants ont été retrouvés morts samedi Crédit: Citizen App

Carrillo a été initialement nommé une personne d’intérêt dans les décès, mais a depuis été considéré comme le principal suspect dans le triple meurtre.

Les enquêteurs pensent qu’elle a commis un détournement de voiture dans les environs de Bakersfield vers 13 heures.

Ce véhicule a été décrit comme étant une camionnette Toyota avec le numéro d’immatriculation J258TO.

La police a déclaré qu’elle pensait que l’incident était lié à la mort des tout-petits.

Environ une heure plus tard, Carrillo a été placé en garde à vue. Les détails de son arrestation n’étaient pas immédiatement disponibles.

Une enquête est toujours en cours et la police n’a encore donné aucune information concernant un mobile éventuel.

« Nous ne connaissons pas les antécédents de la famille … nous essayons juste de résoudre ce casse-tête ensemble pour le moment », a déclaré le lieutenant Anthony Cato dans un communiqué.

De la scène, le lieutenant Raul Joel a ajouté: «Ce sont les moments que nous portons tout au long de notre carrière.

« Il est difficile de traiter cela [innocent lives have been lost] en tant que policier. «

On ne sait actuellement pas si elle vivait à la maison où ses enfants ont été retrouvés morts.

Lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle a trouvé les trois mineurs morts avec des coups de couteau Crédit: Google Maps

Mishal Hashima, qui vit à proximité, a déclaré à CBS: « C’est tellement triste. Trois enfants. Quel genre de personne peut faire ça? »

Elizabeth Cuevas, qui vit dans un appartement au-dessus de celui où les meurtres ont eu lieu, a déclaré au LA Times qu’elle connaissait la grand-mère des enfants comme une simple connaissance.

Elle a dit qu’elle avait également rencontré l’un des enfants, qu’elle appelait «une parfaite petite fille».

«Elle était précieuse au-delà de ce que vous pouviez imaginer. Elles étaient belles. Aucun ange n’aurait dû passer par là.

Cuevas a ajouté qu’elle n’avait jamais entendu crier venant de l’appartement, et a déclaré que la police n’était jamais venue à la maison avant samedi.

« Quelqu’un a claqué là-bas, et ils ont tourné dans la mauvaise direction », a-t-elle déclaré au Times. « Je vais traiter cela pendant un certain temps. »

On ne sait pas si elle avait un casier judiciaire ou l’emplacement du père des enfants.

Toute personne ayant des informations sur l’affaire est priée de contacter le LAPD par téléphone au (213) 486-6890 ou par courrier électronique à rhdtipline@lapd.online.com.