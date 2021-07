Réseaux F5, UPS, Sirius XM et plus

Jetez un œil à certains des plus grands moteurs du prémarché :

F5 Networks (FFIV) – F5 a battu les estimations de 30 cents par action, avec un bénéfice trimestriel de 2,76 $ par action. Les revenus du fabricant de logiciels d’entreprise ont également dépassé les prévisions des analystes. F5 a connu une forte demande dans un contexte de croissance continue induite par la pandémie dans les applications commerciales numériques. F5 a progressé de 6,1% dans les échanges avant commercialisation.

United Parcel Service (UPS) – Les actions d’UPS ont chuté de 2,4% en pré-commercialisation, les revenus nationaux étant inférieurs aux estimations. UPS a cependant battu globalement les résultats en haut et en bas, car l’augmentation des expéditions de commandes en ligne se poursuivait. UPS a gagné 3,06 $ par action pour le deuxième trimestre, contre une estimation consensuelle de 2,82 $.

Stanley Black & Decker (SWK) – Le fabricant d’outils a battu les estimations de 18 cents par action, avec un bénéfice trimestriel de 3,08 $ par action. Les revenus ont dépassé les prévisions de Street et la société a relevé ses perspectives pour l’ensemble de l’année, s’attendant à une croissance et à des prix plus élevés pour compenser la hausse des coûts.

3M (MMM) – 3M a augmenté de 1,2% dans les échanges avant commercialisation, après avoir battu l’estimation consensuelle de 2,28 $ par action avec un bénéfice trimestriel de 2,59 $ par action. Les revenus ont également dépassé les prévisions, et 3M a relevé ses perspectives pour l’année alors que ses diverses activités se remettent de la pandémie.

General Electric (GE) – Les actions de GE ont augmenté de 3,9% en pré-commercialisation, dépassant les prévisions et surprenant les analystes avec des flux de trésorerie positifs pour le trimestre. GE a gagné 5 cents par action pour le deuxième trimestre, 2 cents par action au-dessus des estimations. Le chiffre d’affaires a également dépassé les estimations grâce aux solides performances de ses divisions aviation et énergie.

Raytheon Technologies (RTX) – Raytheon a généré 10 cents par action au-dessus des estimations, avec un bénéfice trimestriel de 1,03 $ par action. Le chiffre d’affaires a également dépassé les prévisions des analystes. Le constructeur aérospatial a relevé ses prévisions pour l’ensemble de l’année, car la reprise du transport aérien commercial a stimulé la demande pour ses produits et services. Les actions Raytheon ont augmenté de 1,7% en pré-commercialisation.

Sirius XM (SIRI) – L’opérateur de radio par satellite a battu les estimations de 3 cents par action, avec un bénéfice trimestriel de 10 cents par action. La société a également déclaré des revenus meilleurs que prévu. Son bénéfice a presque doublé par rapport à l’année précédente, car il a bénéficié d’ajouts d’abonnés. L’action a gagné 3,1% en action pré-commercialisation.

Gestion des déchets (WM) – La société de collecte des déchets a généré 8 cents par action au-dessus des estimations, avec un bénéfice trimestriel de 1,27 $ par action. Les revenus ont également dépassé les estimations. Waste Management a déclaré avoir bénéficié d’un rebond des volumes et de l’accent mis sur le contrôle des coûts.

Sherwin-Williams (SHW) – Le fabricant de peinture a perdu 3 cents par action par rapport aux estimations du consensus, avec un bénéfice trimestriel de 2,65 $ par action. Le chiffre d’affaires est conforme aux estimations. Les résultats ont été impactés par un retour des volumes de bricolage aux niveaux d’avant la pandémie.

Tesla (TSLA) – Tesla a gagné 1,45 $ par action au deuxième trimestre, contre une estimation consensuelle de 98 cents par action. Les revenus ont également dépassé les prévisions. Le constructeur automobile a déclaré que son succès au cours du second semestre serait centré sur sa capacité à gérer les problèmes de la chaîne d’approvisionnement. Tesla a augmenté de 1,6% dans les échanges avant commercialisation.

Intel (INTC) – Intel a établi un plan pluriannuel pour regagner sa domination sur le marché des semi-conducteurs, visant à lancer une nouvelle puce chaque année d’ici 2025 et cherchant à regagner la part de marché perdue de concurrents comme Samsung et Taiwan Semiconductor. Intel a chuté de 1,9% dans le pré-marché.

Starbucks (SBUX) – Starbucks a élargi son partenariat avec le géant suisse de l’alimentation Nestlé, avec l’intention d’introduire des boissons à base de café prêtes à boire en Asie du Sud-Est et en Amérique latine. Séparément, Starbucks a vendu sa participation dans sa coentreprise sud-coréenne à son partenaire local E-Mart et au fonds souverain de Singapour.

Polaris Industries (PII) – Polaris a déclaré un bénéfice trimestriel de 2,70 $ par action, dépassant l’estimation consensuelle de 2,21 $ par action. Le chiffre d’affaires du constructeur de véhicules récréatifs correspondait aux projections de Wall Street. Polaris a été aidé par des coûts promotionnels inférieurs et des prix plus élevés, bien qu’il ait également connu des coûts plus élevés pour les produits de base et la main-d’œuvre.