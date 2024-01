Réseautage et nouvelle musique, Ajar parle de la scène musicale de Vallejo – Times Herald Online

Tout dépend de qui vous connaissez, du moins c’est ce que dit le dicton. Pour les groupes en herbe et les artistes émergents qui se produisent sur la scène musicale dynamique de Vallejo, le dicton sonne certainement vrai.

C’est du moins le cas pour Robert Vienneau.

Au cours de sa longue et variée carrière de guitariste chevronné, de chanteur principal et d’extraordinaire punk rock dans son groupe Ajar, Vienneau a accumulé un réseau de contacts musicaux de partout dans l’East Bay.

L’habitude de Vienneau d’établir des relations avec d’autres groupes va bien au-delà du simple réseautage. Cela contribue à maintenir en vie les spectacles locaux. Vienneau, dont le groupe joue souvent dans des salles comme le Townhouse Cocktail Lounge à Vallejo, utilise ses relations pour unir ses forces avec d’autres groupes, les amenant à jouer dans des salles et à fédérer leur public.

De retour à Townhouse pour la cinquième représentation de son groupe le 21 janvier, Vienneau a hâte de rencontrer le nouveau collaborateur de son groupe, un duo appelé Mother Muerte, qui se produira avec eux pour la première fois. Se retrouvant initialement sur les réseaux sociaux, Vienneau se souvient avoir vu une vidéo que le groupe local avait soumise à NPR pour leurs petits concerts de bureau.

“Nous l’avons regardé et nous nous sommes dit : ‘Oh mon dieu, tu veux collaborer et jouer un spectacle ensemble ?'”

Qualifiant le groupe de rock psychédélique mystique, Vienneau a déclaré que Mother Muerte attirait une base de fans complètement différente de celle d’Ajar. Le couple est costumé et maquillé en calavera, évoquant le look et le son de Dia de los Muertos.

“Ça va être excitant”, a déclaré Vienneau, admettant qu’il ne sait pas vraiment à quoi s’attendre car il n’a jamais vu l’intégralité de leur spectacle auparavant.

Alors que la majeure partie de la scène musicale de Vallejo est peuplée de groupes de reprises, Ajar est en minorité, interprétant de la musique originale avec seulement quelques reprises mélangées. Même s’il hésitait à classer définitivement leur son comme « punk rock », Vienneau l’a admis « définitivement ». s’inscrit dans ce genre, mais ce n’est pas tout ce que nous jouons.

Parce que la musique originale est plutôt une exception à Vallejo, Vienneau a déclaré qu’ils devaient s’assurer “d’apporter un peu plus le spectacle au public”. Des spectacles d’Halloween au public qui se joint à Noël, s’adapter à la foule les tient en haleine.

Avec des décennies d’expérience à jouer dans plusieurs groupes régionaux différents et même à rejoindre un groupe du label SST appelé The Tar Babies, Vienneau est toujours désireux de continuer à changer les choses.

En réfléchissant aux changements survenus au cours de la dernière année, Vienneau a souligné à quel point le groupe a franchi un cap dans ses performances. Lors d’un concert notamment au Townhouse en mars dernier, le groupe s’est retrouvé sans pupitres et « on a finalement décidé ‘OK, on ​​ne va pas utiliser nos paroles, on va s’en passer’ », se souvient Vienneau.

Il a expliqué que ce changement signifiait passer des roues d’entraînement à l’adoption d’un nouveau type de liberté. “Lorsque vous n’êtes pas collé à un ensemble de mots sur un morceau de papier, vous interagissez vraiment avec le public et vous suivez ce qui est joué”, a-t-il déclaré.

« Il y a beaucoup plus d’enthousiasme, beaucoup plus d’énergie. Ce fut un tournant excitant et enrichissant pour nous », a déclaré Vienneau.

Tout en restant fidèle à ses racines locales, Ajar s’attend également à une année de croissance stimulée par la sortie de son dernier album éponyme sur Spotify.

« Nous attirons davantage de gens à ces spectacles et je pense que nous obtenons définitivement une reconnaissance de notre nom », a déclaré Vienneau. “Il y a un petit engouement autour de ces concerts, d’autant plus que nous continuons à faire venir des groupes d’autres régions.”

SI VOUS ALLEZ:

QUOI: Ajar et Mère Muerte

OÙ: Salon de cocktails Townhouse, 401a Georgia St., Vallejo

QUAND: 21 janvier, 17h30

DES BILLETS: Gratuit