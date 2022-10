Réseau USA – World Soccer Talk

USA Network est la chaîne câblée et de divertissement en anglais de NBCUniversal.

À l’origine, USA Network était le Madison Square Garden Sports Network de 1977 à 1980. La chaîne a été relancée sous le nom de USA Network le 9 avril 1980.

Historiquement parlant, les États-Unis ont montré de nombreux sports au fil des ans, y compris la lutte. Depuis 2020, la chaîne diffuse aussi du football. Depuis lors, NBC Sports a diffusé plus de matchs de Premier League aux États-Unis.

La raison de ce changement relativement brutal ? NBCUniversal prévoit de fermer NBCSN à la fin de 2021 et de déplacer plus de jeux aux États-Unis, déclare le Wall Street Journal.

À la suite de ce reportage, la Premier League a été prise au dépourvu, selon nos sources.

Le moment ne pouvait pas être pire. Le processus d’appel d’offres pour le prochain tour des droits de télévision et de streaming de la Premier League aux États-Unis a commencé quelques mois plus tard. NBC Sports tente de renouveler sa couverture de la Premier League pour plusieurs années encore. L’accord actuel de NBC avec la Premier League expire à la fin de la saison 2021/22.

Compte tenu de l’incohérence de la diffusion de matchs à la télévision et du fait d’être surpris par la future fermeture de NBCSN, la relation autrefois stable entre la Premier League et NBC Sports a été divisée. Des questions subsistent quant à la priorité accordée à la croissance de la Premier League par NBC Sports, compte tenu de l’accent mis récemment sur les jeux de diffusion de Peacock. Cela inclut le plus gros match de la saison dernière entre Liverpool et Manchester United. Alors que la chaîne américaine est présente dans plus de foyers que NBCSN, les États-Unis ne sont plus synonymes de sport. C’est un problème similaire auquel TNT a été confronté lorsque la chaîne de divertissement a télévisé des matchs de l’UEFA Champions League.

Réseau USA : Disponibilité

USA Network est disponible via la plupart des fournisseurs de télévision par câble et par satellite. Il est également disponible sur fuboTV, Sling TV, YouTube TV et Hulu + Live TV.

Le football n’est pas nouveau sur USA Network. Au début des années 1980, USA Network diffusait des matchs de la North American Soccer League (NASL). De 1981 à 1983, les jeux MISL ont également été diffusés.

Voici un extrait de la couverture du football américain de 1982 :

