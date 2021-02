Des dizaines de personnes ont été arrêtées après que la police chinoise a lancé une répression contre la fabrication et la vente de faux vaccins contre le Covid-19. Les autorités affirment que le commerce illicite dure depuis des mois.

Les forces de l’ordre ont ciblé des réseaux criminels à Pékin, ainsi que dans les provinces orientales du Jiangsu et du Shandong, entraînant plus de 80 arrestations et la saisie de quelque 3000 seringues remplies de solution saline, a rapporté lundi l’agence de presse officielle Xinhua. La police a également pu identifier un certain nombre d’endroits où les médicaments contrefaits ont été produits et vendus, selon le rapport.

L’opération fait partie d’un effort plus large du ministère chinois de la Sécurité publique, qui a annoncé qu’il extirpait activement «La pratique illégale de la médecine et la fraude sous couvert de vaccins.»

Le réseau du crime aurait fait «D’énormes profits» en vendant les seringues remplies de solution saline à des prix exorbitants.

La Chine a approuvé les vaccins développés par Sinovac et Sinopharm pour sa campagne nationale de vaccination contre le Covid-19, qui a débuté début janvier.

On estime que 24 millions de doses ont été administrées à ce jour. La Chine espère donner le médicament à 50 millions de personnes avant le début des vacances du Nouvel An lunaire plus tard ce mois-ci.

